李居明《新洛神賦》開鑼 預告新作踩鋼線講鄧小平一國兩制

玄學家李居明編撰的《新洛神賦》昨晚(7日)開鑼，他率領眾老倌︰龍貫天（旭哥）、鄧美玲及陳鴻進等拜神及敲鑼，祈佑演出順利，吸引近百街坊圍觀。有街坊指近年少見這類拜神，又可以見到李居明大師及旭哥等，因此非常興奮，更一度有街坊湧入採訪區，需要現場工作人員維持秩序，非常熱鬧。

龍貫天演鄧小平

李居明表示完成《新洛神賦》之後，眾人便要彩排兩部重頭劇《智擒四人幫》和《小平你好》。他指新光戲院不但會上演傳統粵劇外，還有近代史粵劇，非常受歡迎。他透露旭哥將會扮演鄧小平，而陳鴻進會反串做戴卓爾夫人。他指旭哥非常高大，而鄧小平真人並不高，他相信旭哥出場時會哄動︰「究竟點樣令佢演到鄧小平，就係將其他人墊高。」

李居明︰ 香港係自由開放

他稱《智擒四人幫》將於年底演出，明年便會公演《小平你好》，他指內容觸及一國兩制，還會重演戴卓爾夫人跣低那一幕。他直言劇本涉敏感話題是踩鋼線︰「係敏感，你話左閃右避李居明真係冇乜錯，但依家都冇咩人嘈過我，證明香港係自由開放，究竟我會點寫，你哋要入嚟睇！」問到日後會否考慮寫其他題材，他表示自己是寫喜劇出身，要寫套周星馳式喜劇是非常難。問到新年有何曲目上演，他說過年一定會有兩套傳統粵劇上演，包括《雙魚追夢》及《金玉觀世音》。