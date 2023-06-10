李思捷舊愛「春卷」王寶葆一洗性感形象 轉型KOL以Skinhead示人

陳凱琳（Grace）的廚藝向來有一手，經常會於社交網分享烹飪心得，日前她就下廚煮即食麵，片中見她與好友食得相當滋味，而不少人對於Grace身旁以Skinhead示人的女友人甚感興趣，並紛紛留言猜其身份，原來她就是曾與李思捷拍拖4年的「春卷」王寶葆（前名王寶寶）！

王寶葆2009年憑TVB烹飪節目《美女廚房》中擔任美味天使「春卷」而彈出，其33C惹火身材更令她不時作性感演出，曾參與的電影包括《Delete愛人》及《追龍II：賊王》，不過最為人深刻的卻是她跟年長16歲的李思捷撻著，當年她更一直視對方為結婚對象，但最後因難忍男方多次與異性密會，結束4年情。

近年王寶葆轉型做「飲食KOL」，經常於IG拍片教網民煮動漫中的菜式，至今已累積逾11萬Followers；，她更一洗過往性感形象，「封胸」兼以前衛Skinhead示人，王寶葆曾表示因擔心家族遺傳的脫髮基因，所以決心剪去一把長髮，她曾寫道：「如果有人對我第一個印象係用靚去形容…我會有啲失望。我唔想因為美貌或缺乏安全感導致我分心，所以我決定完全剪下我把頭髮。一直令我有心理障礙，就係我會脫髮的遺傳基因，如果我可以接受自己冇頭髮，愛自己，甚至乎可以覺得冇頭髮都靚，我就沒有恐懼。我想徹底地去面對將來嘅擔憂……」並認為內在美才是真正的「靚」。