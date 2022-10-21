李泳豪娶台灣老婆大讚值200分 承諾共渡餘生照顧對方

李泳豪與楊思琦曾拍拖9年，於2011年分手，其後男方感情一直未有着落，直至兩年前認識台籍女友Agnes Lin ，便不時在社交平台放閃。李泳豪於8月時宣布與Agnes結婚，昨日（20日）二人在父親李家鼎（鼎爺）的私房菜館舉行婚禮，除雙方的家人，更有一班《愛．回家》的演員到賀，在一眾好友的推動下，一對新人更在鏡頭前甜蜜互咀，十分甜蜜。

李泳豪揚言婚後會積極「造人」，目標希望生兩個小朋友，同時亦大讚太太Agnes值200分，並發表愛的宣言：「餘生我都會照顧佢！」高調放閃。至於太太Agnes對李泳豪亦讚不絕口表示：「絕對是100分，他做人的態度，他很誠懇，然後也很踏實的性格，然後做事情很努力，然後還有一點最棒的地方就是對家庭的觀念是很有責任感的！」除此之外，Agnes亦大讚老爺李家鼎是一個非常溫柔的人：「他就是一個很慈祥的父親，對著我，他會跟我聊煮東西和老一輩的歌手，因為他在我小時候在台灣待過一陣子拍戲，所以他就很喜歡某幾個台灣歌手。」更大爆鼎爺會唱台語歌給她聽。而鼎爺對Agnes 更是有讚無彈，坦言希望二人快點生個孫給他抱，更即席大騷台語：「小姐，我愛你沒人知道，你知道嗎？」笑言這句是教李泳豪向Agnes說的。