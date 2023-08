天后李玟(CoCo) 7月5日離世,終年48歲,其喪禮於周一(31日)舉行,翌日進行出大殮儀式,並移送歌連臣角火化。至於,Coco的外籍老公Bruce Rockowitz,連續兩天現身均受到Coco的粉絲怒罵,直斥Bruce Rockowitz為殺人兇手,說道:「渣男,殺人兇手,還我 CoCo!」而當時Bruce 亦在混亂中被護送上車,並回答現記者表示:「I love Coco, my whole life.」

Bruce日前接受《南華早報》訪問就事件首度開腔回應,他表示自己聽不慬中文,所以不知道粉絲在說他什麼,但就感到不太好,他坦言:「I have 100 percent nothing to do with her death.(他的寫住我百分百無關)」Bruce 更表示與Coco在一起20年,沒有一段關係是100%完美的,而Coco二姊李思林就Bruce的訪問,向傳媒以七字簡單表示香港有言論自由。