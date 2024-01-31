李璧琦愛作品新舊交融 與世界級演唱家同台演出晒靚聲

李璧琦日前為《同Sing同器300年 • 聲樂導賞音樂會》擔任壓軸表演嘉賓，今次她受到自大學一年級開始跟隨至今的聲樂師傅兼音樂會策劃陳少君老師的邀請，與4位「同門」世界級演唱家同台演出，陣容相當鼎盛！
璧琦在音樂會中特意編製了一首串燒歌 《Somewhere Trio》，當中包含了三首著名電影名曲︰《Somewhere Out There》（來自電影《老鼠也移民》）、《Somewhere Over The Rainbow》 （來自電影《綠野仙蹤》 ）及 《Somewhere"（來自電影<夢斷城西》），希望帶出「希望不被時間所限、關係不被距離沖淡」的心願。
音樂會尾聲，陳老師更即席邀請了一位現場觀眾上台與璧琦合唱電影《阿拉丁》的主題曲《A Whole New World》，帶起全場氣氛。
今次音樂會的主題是介紹過去三百年間由古典音樂到現今流行歌曲的發展，希望能通過音樂會令古典音樂更加普及化。這剛好與璧琦的音樂背景不謀而合，會否令她對自己的音樂事業也感到有著相同的使命感？她回應：「當初恩師發出邀請時我立即雀躍答應，因為今次既可以集合多位香港出色嘅『師兄姐』聲樂家同台，亦可以參與推動音樂傳承，實在非常有意義！」她很開心可以為音樂會出一份力。
她續說到︰「其實自己最初係接受古典聲樂訓練及後期專注音樂劇，而家又跨界別到流行歌曲範疇，所以一直都積極將所學的以現代音樂語言融匯表達。」她表示自己之前發布的歌曲，當中有不少古典音樂元素，她亦希望能夠融匯取長繼續𤔡大家發掘新聲音。