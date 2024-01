李璧琦愛作品新舊交融 與世界級演唱家同台演出晒靚聲

李璧琦日前為《同Sing同器300年 • 聲樂導賞音樂會》擔任壓軸表演嘉賓,今次她受到自大學一年級開始跟隨至今的聲樂師傅兼音樂會策劃陳少君老師的邀請,與4位「同門」世界級演唱家同台演出,陣容相當鼎盛!

璧琦在音樂會中特意編製了一首串燒歌 《Somewhere Trio》,當中包含了三首著名電影名曲︰《Somewhere Out There》(來自電影《老鼠也移民》)、《Somewhere Over The Rainbow》 (來自電影《綠野仙蹤》 )及 《Somewhere"(來自電影<夢斷城西》),希望帶出「希望不被時間所限、關係不被距離沖淡」的心願。