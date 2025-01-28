李駿傑Jeremy為新歌MV拍「低窪浸浴戲」 寒流下拍淋雨戲凍到打冷震

MIRROR成員李駿傑(Jeremy)，繼去年首次單獨到海外演出，早前又到日本的成就解鎖學懂滑雪後，今年繼續挑戰自我，跳出「冶艷Remy」框框，今年以虐心情歌《活》為2025揭序幕。Jeremy在MV中演技大爆發，演繹撕心裂肺的失戀之痛，除了要嚎啕大哭及亂擲傢俱洩忿外，更初嘗淋雨戲，適逢拍攝當日寒流襲港，凍到入心入肺之餘，失戀之痛亦同樣夭心夭肺。

Jeremy預告今年的驚喜及挑戰陸續有來：「之前預告了今年會出碟，所以希望嘗試不同曲風，將不同面貌的Jeremy帶給樂迷，甚至展露罕見的一面。」下月將會跟Anson Lo及宣美舉行演唱會，他小休數天陪伴家人過農曆年後，便要火速返回『作戰狀態』，落力排舞為開騷作準備，務求為觀眾帶來驚喜。