李龍基又談未婚妻王青霞 直認不慣缺少Chris

73歲的李龍基，因為36歲的王青霞(Chris)涉逾期居留及虛假文書等6罪而被關押，本月16日再加控違反逗留條件在香港接受僱傭工作，案件押後至5月28日再訊。當時基哥在法院門外受訪時，難掩激動情緒，更明言自己對Chris的愛是不變的。 雖然基哥曾表示不再多談Chris，但他現身D100節目《霎時衝動》宣傳新歌《雲淡風清》時，被主持顏聯武問起Chris的事，基哥再次回應。顏聯武問他有沒有睇相算命，他表示以前後生有，現在沒有，但個人信命，認為很多都是命運安排，不會刻意改變。他坦言沒有因為近日的事，特別找人指點迷津。

上天考驗 顏聯武問到有否想過為何有這樣的際遇，基哥表示只想淡然面對。他提到事件發生時，自己完全估不到，「初初真係好難受，係咁問點解呢？係個考驗，估都估唔到，我要好努力去適應呢條路，因為係一早安排咗。(心裡有否恐懼或者憂慮？)話冇就呃你！當然有好多唔知問題，未知之數就憂慮囉……」問到他有否作最壞作算，他就覺得未算很壞。 基哥稱事件發生之後，曾反思為何會發生這件事，但後來認為是「上天安排」，他說︰「可能係上天安排嘅一個考驗，考驗我情比金堅。」至於為何曾表明不接受訪問，現在卻又反口，他表示曾想過推掉顏聯武的邀請，然而因為感到很辛苦，所以答應邀請。