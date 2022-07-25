杜國威獲頒「榮譽大獎」 林家棟贏「推薦劇本獎」

《香港電影編劇家協會會員大會暨頒獎典禮2022》早前舉行，今年「榮譽大獎」由杜國威奪得。與杜國威亦師亦友的謝君豪，負責頒發「榮譽大獎」予杜國威，謝君豪感激杜Sir說：「感謝杜Sir寫了南海十三郎這個角色給我，這個角色讓我演了三十年，沒有他，沒有演員謝君豪。」杜Sir從謝君豪手中接過獎項後分享感言，說：「我一生都拿著筆，教書時拿粉筆，寫劇本時拿原子筆，我仍會繼續『揸筆』。編劇就像在雕花瓶，滿心歡喜雕了一個很靚的花瓶，然後被導演擲碎了；這些年，我也被無數導演擲碎了無數花瓶，但能享受雕花瓶的樂趣，就已足夠。」

《殺出個黃昏》靈感來自老人院

林家棟、何靜怡聯合編劇的《殺出個黃昏》，獲頒發「2021年度推薦劇本獎」，他致得獎詞時說：「幾年前，《殺出個黃昏》已經寫了30幾稿，但仍不行，過了幾年，我以為靜怡已放棄，誰料，我在內地拍戲時，又收到靜怡的一稿，原來她仍在堅持。那次的劇本接近了，我回港後便推進項目。回憶創作過程，寫完、睡著，讓靜怡改，她改完給我，到她睡了，我改好，又叫醒靜怡再改……為了寫好這個劇本，我倆在公司睡了無數個晚上。」至於何靜怡，也分享了在成功背後的天馬行空想法，並說：「故事靈感來自我在社區中心，看見很多老人在聊天，心想，這可能是一個很大的間諜情報收發中心，故事因而慢慢展開。」