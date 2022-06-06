杜琪峯監製與林嶺東許鞍華徐克等名導聯手拍香港故事 《七人樂隊》7月尾公映

由杜琪峯監製，與洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、徐克及已故導演林嶺東聯手執導的《七人樂隊》，以菲林拍攝七個不同年代的香港故事，電影巡回世界多個知名國際電影節，包括包括康城影展、法國里昂盧米 埃電影節、鹿特丹國際電影節及釜山國際電影節等後，終於回歸老家，去年被選為香港國際電影節閉幕電影，鐵定於本年7月28日在香港公映。

林嶺東遺作

《七人樂隊》雲集香港影壇殿堂級導演，早於2014年開始拍攝，原名為《八部半》，後因吳宇森以身體理由退出，改名為《七人樂隊》，寓意各有風格才華的七位導演，尤如出色的樂手，走在一起便能合 奏出令人共鳴的美妙樂章。七部作品包括洪金寶的《練功》、許鞍華的《校長》、譚家明的《別夜》、袁和平的《回歸》、杜琪峯的《遍地黃金》、林嶺東的《迷路》，及徐克的《深度對話》，全部以35毫米膠片拍攝，透過長約十幾分鐘的短片，紀錄橫跨1950至2020的不同年代的香港故事。其中林嶺東的《迷路》是導演遺作。