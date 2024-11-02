杜琪峯首談《黑社會3》擱置原因 自爆受環境影響正陷人生低潮：冇咗靈魂

現年69歲的杜琪峯（杜Sir)向來敢言，正身處在日本為「東京國際電影節」擔任評審的他，最近就接受了BBC News訪問，他除透露自己正處於人生低潮、失去靈魂，亦首次披露擱置電影《黑社會》系列第三集的原因。
杜Sir在金像獎及金馬獎分別獲得三次最佳導演獎，創下不少佳績，但最近他卻明顯減產，最近一部個人執導作品已是2019年的《我的拳王男友》。杜Sir接受訪問時，坦言不是不想拍戲，而是下不了筆，自己現時受香港環境影響，正處於人生最低潮，他表示：「感覺到原來人好脆弱，如果郁咗一啲嘢，係你平常係習慣咗嘅，其實原來會影響到你好多嘅思維，喺呢個環境下，我以前對構思上，同埋對電影嘅信心好強，呢幾年會覺得好多懷疑，變咗諗完一次又丟咗，諗完一次又丟，都唔知諗咗幾多嘢，究竟係我想要定係我作狀㗎，搵唔到真嘅自己。」 他續透露現時有一部電影正在開拍，但亦只是拍下停下，開幾日工又停，幾個月才開一日，他否認是江郎才盡，但又不能變出什麼東西。被問到主要原因是什麼，他笑言︰「我諗你知過我。」其後他亦有直言：「自由，言論嘅自由，簡單啲講就係人權同自由。我會覺得係同我生活咗幾十年嘅香港好大分別。」
訪問中，杜Sir亦透露拒絶了不少外地片商合作的機會，他表示：「原因就係我連香港，自己成長嘅地方嘅文化我都捉得唔夠準，點樣去描述人哋啲嘢呢。香港而家嘅情況，電影工業上面又好，藝術上面各方面嘅嘢，都唔係一個好嘅時代。」他續指︰「如果個個都唔喺度，在我世界嚟講就覺得背叛咗香港，但留喺度又唔知想做乜。」杜Sir 又感慨謂：「香港對我好重要，我覺得而家冇咗靈魂，包括我同香港都冇埋，要等到有啲嘢改變我嘅觀念，因為個價值觀唔同咗嘅時候，好多嘢都覺得錯，咁係咪要將我嘅價值觀完全改呢，呢個係我好大嘅問題。」
提到杜Sir的《黑社會》系列，大家都非常關心第三集幾時出現，杜Sir首次披露原來劇本早在2010年已構思好，曾想在拍《奪命金》前拍《黑社會3》，惟當時有感社會氣候不太適合，而將事件「放逐」：「2010年有諗咗可以拍，但社會氣候不太適合，但在戲中所想的橋段，真的發生了，細節我唔會講。」他續指香港變了，連帶黑社會都變了，早已不再是一班稱兄道弟的社團：「如果今日再拍又未必會係呢個題材，你要捉緊時代脈搏，係作者對時代的感覺。可能2034年拍到，要等香港畀番感覺我。」