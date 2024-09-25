東京國際電影節︱劉青雲主演翁子光作品《爸爸》時隔六年再有港片出戰「櫻花大獎」

由高先電影有限公司亞洲發行的《爸爸》(PAPA)，由影帝劉青雲及谷祖琳領銜主演，監製錢小蕙，孫霏聯合監製，翁子光執導，該片入圍「東京國際電影節」主競賽單元，並將於該電影節進行世界首映！這是六年來港產片首次重返「東京國際電影節」主競賽單元，《爸爸》也成為本屆唯一角逐櫻花大獎的港產片。
電影劇本靈感源自轟動一時的「荃灣享和街弒母殺妹案」，導演翁子光延續了《踏血尋梅》的風格，聚焦於社會邊緣人。他對於電影入圍「東京國際電影節」表示：「非常開心，《爸爸》是我很喜歡的電影，多謝！」金像影帝劉青雲同樣表示：「希望更多港產片能在國際上獲得關注。」監製錢小蕙則稱：「能夠得到『東京電影節』的青睞，讓我們倍感光榮和鼓舞。」
今日電影的先導海報也正式曝光，海報中飾演父親的劉青雲，鬢角花白，面容憔悴，愁眉深鎖，臉上的皺紋刻劃出深深的溝壑，沉鬱的雙眼彷彿充滿了唏噓。海報上方寫著「最疼的兒子，也是最痛的親人」，寄喻父子之間難以言喻的複雜情感，讓人不禁思考這段窒息的關係是否能迎來長夜的盡頭，成為彼此活著的救贖。
故事圍繞失去家人的阮永年(劉青雲飾)，他如常回到茶餐廳開店，企圖讓自己感覺一切依舊。他生活在回憶的日常裡，髮妻金燕(谷祖琳飾)準備早餐的廚房，兒子厚明(蘇文濤飾)玩網絡遊戲的電腦桌，女兒厚恩(熊諾頤飾)收養的三色貓「三花」，以及一家人共晉晚餐的快樂時光，彷彿那一夜從未將一切吞噬。
失去至愛的永年既無法憎恨生者，也無法忘記逝者，唯有回憶與幻想相濡以沫，讓他在迷茫的生活中找到一些真實感。即便與兒子一窗之隔，永年仍比以往更努力地活成一位「爸爸」。父子之間的窒息關係是否會迎來長夜的盡頭，成為彼此的救贖，令人期待。