東京國際電影節︱劉青雲主演翁子光作品《爸爸》時隔六年再有港片出戰「櫻花大獎」

由高先電影有限公司亞洲發行的《爸爸》(PAPA)，由影帝劉青雲及谷祖琳領銜主演，監製錢小蕙，孫霏聯合監製，翁子光執導，該片入圍「東京國際電影節」主競賽單元，並將於該電影節進行世界首映！這是六年來港產片首次重返「東京國際電影節」主競賽單元，《爸爸》也成為本屆唯一角逐櫻花大獎的港產片。

電影劇本靈感源自轟動一時的「荃灣享和街弒母殺妹案」，導演翁子光延續了《踏血尋梅》的風格，聚焦於社會邊緣人。他對於電影入圍「東京國際電影節」表示：「非常開心，《爸爸》是我很喜歡的電影，多謝！」金像影帝劉青雲同樣表示：「希望更多港產片能在國際上獲得關注。」監製錢小蕙則稱：「能夠得到『東京電影節』的青睞，讓我們倍感光榮和鼓舞。」