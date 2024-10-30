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娛樂
2024-10-30 11:35:07

東京國際電影節｜林嘉欣睇《女兒的女兒》首映眼濕濕 獲是枝裕和冒雨捧場

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林嘉欣、張艾嘉和劉奕兒出席《女兒的女兒》於東京國際影展舉行的亞洲首映。

林嘉欣、張艾嘉和劉奕兒出席《女兒的女兒》於東京國際影展舉行的亞洲首映。

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由張艾嘉、林嘉欣和劉奕兒主演的《女兒的女兒》昨日(1029)在東京國際影展進行亞洲首映，即使當地下著暴雨，依然座無虛席，曾獲康城金棕櫚榮譽的日本名導是枝裕和更是冒雨入場。放映期間不時傳出啜泣聲，林嘉欣在映後座談時不禁紅了眼眶，她哽咽表示：「這是我第一次在大銀幕看到完整全片，深受感動而且久久無法自已。」

劉奕兒（左起）、張艾嘉、林嘉欣於東京影展現場，俏皮模仿《女兒的女兒》電影主視覺海報。 《女兒的女兒》首映散場後，影迷熱情拿著張艾嘉參與演出的電影文宣給偶像簽名。 曾獲康城金棕櫚榮譽的日本名導是枝裕亦有捧場看《女兒的女兒》首映。

張艾嘉被日本影迷包圍

電影播畢後，觀眾依然沉浸於在情緒中，直至《女兒的女兒》影人現身跟觀眾交流。林嘉欣表示，能夠有機會進入《女兒的女兒》劇組，看著景仰的演員前輩張艾嘉進入角色的魔幻瞬間，是很好的學習。而女主角張艾嘉則被重重影迷包圍，甚至有許多日本影迷拿著珍藏多年的《相愛相親》文宣品給她簽名留念。擅長於拍家庭題材電影的日本名導是枝裕和亦冒雨捧場，雖然交流會後未能留下跟演員合照，已足見作品打破文化及語言藩籬

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《女兒的女兒》在東京影展亞洲首映，導演黃熙（左起）、演員張艾嘉、林嘉欣、劉奕兒出席映後座談與觀眾分享拍攝點滴。 《女兒的女兒》導演黃熙（右）與製片劉信利（左）在戲院前合影，替東京影展亞洲首映留念。

不少觀眾好奇林嘉欣片中角色身穿的「Not SelfishT恤是否有所暗喻，更對黃熙導演為何決定開啟這個龐大又揪心劇本感到好奇。導演黃熙上一部劇情長片《強尼・凱克》(日文片名《台北暮色》參展東京FilmeX(東京新作家主義影展)，新作能一舉打入東京國際影展甚至入圍主競賽單元感到很榮幸，更要謝謝侯孝賢跟張艾嘉這兩位創作路上的老師。《女兒的女兒》在東京國際影展代表台灣競賽片並角逐東京大獎最高榮譽，並將於116 日舉行最終獎項結果。

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