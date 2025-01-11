東張女神何沛珈獲廣告商青睞 揀家性感戰衣出席《萬千星輝頒獎典禮》

Roxanne一向性格開朗鬼馬，拍攝當日穿上入膊連身短裙，在鏡頭前要瘋狂扭腰左右擰，盡展S型的弗爆身段。Roxanne表示：「今次係拍健康瘦身益生菌廣告，拍攝之前其實係啱啱開始喺深圳開劇拍《夫妻的博弈》，所以我都冇太多時間可以去跑步，惟有就控制下自己把口，飲食方面清淡啲，同埋拍之前佢哋都有寄product俾我，食咗一段時間，所以都keep到個身形，仲袪到水腫（條腰勁幼係事前刻意減肥？）冇特別去修身，因為暫時呢個身形都幾健康，亦都唔會話因為太瘦所以有身體毛病，但係拍攝前一日我就有飲少啲水」

廣告片段中，Roxanne發揮鬼馬的本色，不斷發放「表情包」，相當可愛，而面對眼前的蛋糕甜品，更是愛不釋手。她笑言：「平時唔敢食咁多，拍緊廣告有機會俾我光明正大咁樣食蛋糕，我就大開『食』戒！個蛋糕真係幾好食，我都有問定有冇多幾件做後備，不過唔算拍咗好多take，所以拍完之後我都食多兩啖先放低。」

代緋聞男友阮浩棕拉票

今次拍廣告身形弗到漏，1月19日將要出席《萬千星輝頒獎典禮》的Roxanne是否已經預備好性感戰衣呢？Roxanne去年除了《東張西望》外，更獲不少機會主持慈善大騷，今次成功打入「最佳女主持」的最後十強，成績獲得肯定。她表示：「頒獎禮真係令我好頭痕唔知着咩好，但係今次嘅頒獎禮對於我嚟講，我係去參加一個大型party，所以我係去enjoy就得啦，而家手頭上有五件至到六件揀緊，等我返香港就去試吓睇吓啱唔啱着，因為我造型師佢話同我搵衫好難，因為佢話我條腰太幼，所以有時啲衫過到嚟啲腰位會鬆，咁就一定要改。（對得獎有冇信心？）我覺得我仲係學習嘅階段，十強嘅大部份主持都仲係我要努力學習嘅對象，所以我係好輕鬆咁樣參加呢一個頒獎禮。同埋嚟緊亦都會拍攝另外一套劇，我就冇花太多嘅心機去拉票啦，專心而家同埋下一個角色，繼續努力！」至於緋聞男友阮浩棕憑《異空感應》入圍「飛躍進步男藝員」及「最佳男配角」兩個獎項，而且外界呼聲相當高，問到Roxanne的神聖一票是否都投給對方？Roxanne說：「《異空感應》我未有時間可以去睇晒成套劇，但係我有睇到好多精華片段，亦都有睇到浩棕嘅喊戲，係真係好催淚嘅，睇到好多人都眼濕濕，莊定勤係值得一票嘅！」