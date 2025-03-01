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娛樂
2025-03-01 17:00:02

東張西望主持區永權自爆童年創傷　遭生父撞頭血染馬桶

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區永權4度獲提名終奪得《萬千星輝頒獎典禮》的最佳男主持獎，他自爆有悲慘童年，幸因繼父的疼愛而學懂做好爸爸。（[email protected]

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TVB收視王牌節目《東張西望》台柱主持人的區永權（Albert），4度獲提名終奪得《萬千星輝頒獎典禮》的最佳男主持獎。

多謝在天上的繼父

他日前接受報章訪問，稱遺撼在台領獎時，因長話短說而遺漏了多謝在天上的爸爸，而他所指的「爸爸」是沒有血緣關係的繼父，感謝對方的照顧與愛惜，令自己長大後學懂做好爸爸，所以很想補充說一句：「講阿爸我得獎啦！」

台前淡定穩重的Albert，原來背後有個悲慘童年，他首次自爆親生父親有酗酒習慣，自己幼年時常遭虐待，其中最深刻一次是他吃橙時噎到，嘔吐在地上時，遭生父強拉到廁所，然後把頭塞進馬桶再狂撞幾下，結果他的額頭被撞到狂爆血，白色的馬桶也被染成紅色，生父只為他貼了膠布就作罷。

往後沒勇氣再跟對方見面

其後媽媽跟生父離婚，結識了繼後父共組家庭，後父更非常愛錫他，令Albert可以在完整家庭下成長。談及對生父的印象，Albert坦言記憶已十分模糊，只記得大約4歲離開了原生家庭，之後再沒有跟生父見過面，又稱往後也沒有勇氣再跟對方見面。

Albert現時事業有成，跟圈外太太Clara結婚15年，育有14歲長子區靖嵐（Aidan）及13歲幼子區靖崋（Ambrose），一家四口居於貝沙灣豪宅。他稱兒子日漸長大，認為是時候向他們交代自己的身世。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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