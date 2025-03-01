東張西望主持區永權自爆童年創傷　遭生父撞頭血染馬桶

TVB收視王牌節目《東張西望》台柱主持人的區永權（Albert），4度獲提名終奪得《萬千星輝頒獎典禮》的最佳男主持獎。

多謝在天上的繼父

他日前接受報章訪問，稱遺撼在台領獎時，因長話短說而遺漏了多謝在天上的爸爸，而他所指的「爸爸」是沒有血緣關係的繼父，感謝對方的照顧與愛惜，令自己長大後學懂做好爸爸，所以很想補充說一句：「講阿爸我得獎啦！」

台前淡定穩重的Albert，原來背後有個悲慘童年，他首次自爆親生父親有酗酒習慣，自己幼年時常遭虐待，其中最深刻一次是他吃橙時噎到，嘔吐在地上時，遭生父強拉到廁所，然後把頭塞進馬桶再狂撞幾下，結果他的額頭被撞到狂爆血，白色的馬桶也被染成紅色，生父只為他貼了膠布就作罷。