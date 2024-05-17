東張西望何伯｜何太抖音帳號曝光自封「千語BB」 扮戀愛專家分享感情生活

《東張西望》自播出何伯與何太訪問後，過去十天一直成為城中熱話，全港市民關心兩人動向，facebook的「何伯＆何伯老婆關注組」的人數正直迫10萬大關。
何伯在今年農曆年前夕於欣田市場邂逅現任何太，區內街坊認為女方有目的地接近何伯，更指她與一班姐妹在屋村範圍搜獵有米阿伯，又煲足料壯陽藥的迷暈湯鎖定目標云云。近日，「何伯&何伯老婆關注組」發現何太以真身在抖音開設「千語BB生活語錄」之帳號，影片達70多條，雖然Filter重手到難以分別是否電視中的何太，不過從影片中的家居背景，及她向《東張西望》提供的照片作對比，證明「千語BB生活語錄」就是何太本人。
網民疑何伯戴綠帽
何太一直在《東張西望》中戴上口罩遮其尊容，不過在抖音平台就大方露險，粉絲人數由原本不足30人，到今日已逾千人Follow，何太在抖音拍片以「聰明女」自居，影片大多是分享關於愛情、婚姻及生活等，背後主題似乎也離不開要「嫁個有錢人」，還發表釣金龜宣言。何太帳戶曝光後，有人發現她去年12月連續幾天在大陸收花，估計是否向何伯派錄帽，不過據指兩人是在今年年初相識，故當年她並未上任成何太，亦有人認為她在抖音扮開愛情專家，不排除是自己買花扮有人追呃點擊。