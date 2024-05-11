東張西望何伯｜遭TVB惡搞 阮兆祥戴朱義盛扮何太被嫌太瘦

由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的扮嘢真人 Show《福祿壽訓練學院》，於本月19 日播出的第六集，向來擅長模仿的福祿壽三子，這次再次使出真功夫，由李思捷及阮兆祥「極速」還原近日熱爆新聞人物何伯＋何太，昨日（10 日）齊齊現身電視城為下周日播出的一集《福祿壽訓練學院》拍攝特備環節之餘，晚上更直踩《逆天奇案2》大結局現場，《東張西望》社交平台直擊了二人進場實況（片段截至今早10時，次數約為 33 萬。）。拖着「何生」徐徐步進《逆天2》現場的「何太」，搞笑地猛叫「林夏薇呀」之餘，又拉着劇集總監製劉家豪及其太太梅小青影合照，引起全場哄動及笑聲，現場記者朋友及賓客爭相拍照留念。「何太」祥師兄事後笑言，全場最興奮的是劉佩玥（Moon）；當阿 Moon 見到「何生」及「何太」進場時，興奮得手舞足蹈兼大叫。二人在《逆天2》現場還接受《東張》主持兼《福祿壽訓練學院》「扮工室助理」陳懿德訪問，期間「何太」連環拋出經典金句：「你用詞好啲啦，好唔好？」、「你唔好問呢啲嘢啦，我住公屋架咋」，「何生」則回應：「我送畀佢㗎」、「結婚禮物嚟㗎」。二人之後遊走電視城時，繼續「角色扮演」謂：「電視城原來真係咁大㗎喎」，而當一知道「扮嘢踩場任務」完成後，祥師兄與思捷又光速變回健步如飛，與扮演角色時的緩慢動作形成強烈對比。