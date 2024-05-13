東張西望｜何伯何太訪問成焦點 梁敏巧對二人有何評價？

《東張西望》日前播出何伯及何太最新訪問預告，正當大家以為是母親節當晚播出之際，竟然發現節目播出內地街市及燒味檔如何打擊本地生意，不少人鬧爆無綫呃人，形容是「世紀大騙案」。及後到《東張》播至尾聲時，主持人才稱周一(13日)會播出何伯夫婦如何反駁網民指控。

今次節目換來梁敏巧跟何伯夫婦做訪問，由於她身穿熱褲上陣，網民擔心她被何伯「睇蝕」，於是紛紛留言慰問。梁敏巧其後出po表示︰「唔使擔心，作為旁人我覺得何伯眼裡只有何太，成程何伯唔係拖住何太手，就係摸住何太大髀，每次佢望住何太，啲眼神都係心心眼！」

何太反駁網民︰啲人真係奇怪

預告片見到何太非常不屑網民對她的評價︰「冇呢回事，我點解要當佢獵物？我當佢係寶，好唔好？啲人真係奇怪。」談到子女一致反擊何太，何伯與何太就表現激動，何太說：「佢再娶嘅女人唔係我，佢哋一樣反對，你信唔信？」何伯更指子女認定另一半是為了爭家產，何太在旁補充︰「因為我名正言順成為合法夫妻，佢哋（何伯子女）就無咗繼承權，咪先下手為強。」何伯更在鏡頭前表示，自己飲了何太的湯「愈飲愈精神」，畫面並見到何太餵何伯。無綫更用「風雨同路見真心」去形容，但就加上了一個問號。

另外，何伯的訪問在社會上引來極大迴響，就連無綫亦連環出po，但最新出爐的收視結果顯示，上周《東張》最高收視為22.6點（約147萬觀眾），跟以往紀錄差不多。