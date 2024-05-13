東張西望｜何伯夫婦訪問出爐 一講錢好激動 何太︰邪不能勝正

《東張西望》今晚(13日)播出何伯及何太最新訪問，何太在節目中大爆不少金句，並逐一反駁網民的指控，甚至大晒足金流星鎚龍鳳鈪。節目先交代報道之後引來的社會反應，更訪問了多位街坊對何太的評價，近乎清一色鬧爆何太是呃錢。
何伯鬧網民信反派
何伯表示，見到大家的指罵非常心痛︰「瘋狗嚟！佢哋（網民）信晒嗰班反派，嗰5個忤逆仔女，我真係唔會嬲，我嬲……我就爆血管啦！佢哋唔識事，佢哋唔明解，佢哋知唔知我細女捲走晒我啲錢呢？」何太則稱有看過幾千條網上的留言，坦言自己徹夜難眠，見到有好心人為她說話，卻遭網民圍攻感到難過。
何伯稱網民都不了解他的家事，指網民都是反派，更強調是子女有問題，捲走了他的450萬元，每人平均可分得90萬元。何伯說︰「我帶錯咗佢哋嚟呢個世界，點知佢哋個心咁，攞晒我啲錢走，想我死！根本想我死！咁就佢哋分囉，佢哋5個分囉，450萬，每人分到90萬，個個袋袋平安囉！」
何太︰邪不能勝正！
何太說：「佢再娶嘅女人唔係我，佢哋一樣反對，你信唔信？」何伯更指子女認定另一半是為了爭家產，何太在旁即補充︰「因為我名正言順成為合法夫妻，佢哋（何伯子女）就無咗繼承權，咪先下手為強」。
當提到戶口被提走存款時，何太語帶激動說︰「捲走晒我老公啲錢，等佢一分錢伙食都冇，淨返嗰4,200蚊，佢俾我都唔要，佢俾隻錶我去當，我都唔要住！我仲有錢頂得住，你留住先！萬一我聽你話去當，肯定俾你啲子女話我係騙子，我頂唔順，我係好注重名聲嘅人，邪不能勝正！為人正直！我哋會堅持走啱嘅路！」何伯在旁就勞氣稱自己花了很多錢去供書教學。
唔介意打本100萬俾何太
何伯表示：「生意有大做大，有細做細。」何太心有不甘表示：「又話我呃佢錢，又話我會袋嗰100萬落袋，就唔會去創業做生意。」對於為何要拎100萬元去做生意，何太激動表示何伯的子女指她騙財，梁敏巧再追問何時有做生意的念頭，她未有回答，只謂跟何伯有共同價值觀。何太再強調自己會慳住用，「我都會錫住我老公啲錢，首先攞100萬出嚟先，即係就住就住開支囉！睇吓開唔開到檔。我都想賺多啲錢返嚟同佢一齊享受。」何伯自言有做過飲食業，只是拿100萬元出來做試金石，蝕了也不緊要。
何伯自言好清醒
何伯再勞氣表示，那些錢都是自己辛苦賺回來的，自己很清醒，並強調那些錢是拿來去內地發展，強調何太並非貪錢。他更否認細女是負責保管錢財，「如果保管到我死，咁我點做生意呀，我仲想上大陸發展！我想上珠海發展！」
何太︰從來唔呃人一分一毫
對於外界稱何太是貪錢的人，何太就說︰「佢哋太膚淺！」梁敏巧再問她鍾意何伯甚麼，何太說︰「鍾意佢愛錫我，我覺得幸福！試問一個女人唔係要搵一個愛錫自己老公？唔通老公愛錫我都係有罪？都要俾世人眼光睇佢？應該要羨慕我有呢個老公！網民應該要羨慕我有個愛錫老公，係咁樣攻擊我哋，話我呃佢錢，我從來唔呃人一分一毫。」
何伯在旁稱自己跑過江湖幾十年，「挑通眼眉，邊個女人呃我，我一定睇得通」，並稱知道對方老實及靠得住。何太續說就算對方年齡有多大，只要他愛錫自己便可以，並謂︰「我當佢係寶，好唔好？啲人真係奇怪。」
何太又谷唔出眼淚
其後提到她有一個18歲的兒子，何太未有回應囝囝幾多歲，只說︰「網民話我貪何伯啲錢，小心無命享。我同囝囝講阿叔冇晒錢，俾仔女捲走晒啲錢，臨老過唔到世，好淒涼。我囝囝就話唔讀書，出去搵嘢做賺錢……去養阿叔……我好感動。」此時何太語帶哽咽，更閉起雙眼，之後見到她雙眼通紅，但仍是沒有眼淚。
稱回大陸擺檔養何伯
梁敏巧再問如果何伯拿不回那些錢，何太會否出外打工養何伯，何太靜了一秒再答︰「我會，一定會搵到生存方法！」梁敏巧問何太為何突然激動，何太打斷她的發問︰「我老公唔俾我一個人打工，無論去到邊都要帶佢去！可能我返大陸擺地攤，煎啲牛扒俾人食！」