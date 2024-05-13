東張西望｜何伯夫婦訪問出爐 一講錢好激動 何太︰邪不能勝正

《東張西望》今晚(13日)播出何伯及何太最新訪問，何太在節目中大爆不少金句，並逐一反駁網民的指控，甚至大晒足金流星鎚龍鳳鈪。節目先交代報道之後引來的社會反應，更訪問了多位街坊對何太的評價，近乎清一色鬧爆何太是呃錢。

何伯鬧網民信反派 何伯表示，見到大家的指罵非常心痛︰「瘋狗嚟！佢哋（網民）信晒嗰班反派，嗰5個忤逆仔女，我真係唔會嬲，我嬲……我就爆血管啦！佢哋唔識事，佢哋唔明解，佢哋知唔知我細女捲走晒我啲錢呢？」何太則稱有看過幾千條網上的留言，坦言自己徹夜難眠，見到有好心人為她說話，卻遭網民圍攻感到難過。 何伯稱網民都不了解他的家事，指網民都是反派，更強調是子女有問題，捲走了他的450萬元，每人平均可分得90萬元。何伯說︰「我帶錯咗佢哋嚟呢個世界，點知佢哋個心咁，攞晒我啲錢走，想我死！根本想我死！咁就佢哋分囉，佢哋5個分囉，450萬，每人分到90萬，個個袋袋平安囉！」

何太︰ 邪不能勝正！ 何太說：「佢再娶嘅女人唔係我，佢哋一樣反對，你信唔信？」何伯更指子女認定另一半是為了爭家產，何太在旁即補充︰「因為我名正言順成為合法夫妻，佢哋（何伯子女）就無咗繼承權，咪先下手為強」。 當提到戶口被提走存款時，何太語帶激動說︰「捲走晒我老公啲錢，等佢一分錢伙食都冇，淨返嗰4,200蚊，佢俾我都唔要，佢俾隻錶我去當，我都唔要住！我仲有錢頂得住，你留住先！萬一我聽你話去當，肯定俾你啲子女話我係騙子，我頂唔順，我係好注重名聲嘅人，邪不能勝正！為人正直！我哋會堅持走啱嘅路！」何伯在旁就勞氣稱自己花了很多錢去供書教學。

唔介意打本100萬俾何太 何伯表示：「生意有大做大，有細做細。」何太心有不甘表示：「又話我呃佢錢，又話我會袋嗰100萬落袋，就唔會去創業做生意。」對於為何要拎100萬元去做生意，何太激動表示何伯的子女指她騙財，梁敏巧再追問何時有做生意的念頭，她未有回答，只謂跟何伯有共同價值觀。何太再強調自己會慳住用，「我都會錫住我老公啲錢，首先攞100萬出嚟先，即係就住就住開支囉！睇吓開唔開到檔。我都想賺多啲錢返嚟同佢一齊享受。」何伯自言有做過飲食業，只是拿100萬元出來做試金石，蝕了也不緊要。 何伯自言好清醒 何伯再勞氣表示，那些錢都是自己辛苦賺回來的，自己很清醒，並強調那些錢是拿來去內地發展，強調何太並非貪錢。他更否認細女是負責保管錢財，「如果保管到我死，咁我點做生意呀，我仲想上大陸發展！我想上珠海發展！」