東張西望｜何伯擬改遺囑有意造人 林作加碼100萬邀何太合作

《東張西望》訪問76歲何伯及來自內地的何太後，這對年紀相差30載的忘年夫妻成為港人熱話，雖然話題明顯減退，不過林作仍繼續抽水，日前在IG公開以10萬元獎金，誠邀何太合作開設「煲湯 X 資產配置」課程，讓學員「煲出五款靚湯，得到想要的東西」，同時從法律角度學識資產分配及遺產管理以保障自己，每人學費450元，目標收生1萬人，揚言要幫何伯及何太賺回450萬積蓄。
最近何太再度化身「千語BB生活錄語」活躍抖音，昨日又跟網民互動，談到何伯的450萬元資產所屬權，何太就回應：「為甚麼到時候你就知，人都未死是隨時可以更改遺囑，你知不知道？」追問下一步是否讓何伯改遺囑？她即爆：「我老公的意願一定要改。」何太自言跟何伯的感情是真愛，對於何太曾豪言「後生仔唔夠我嚟」，何太被網民問到會否跟何伯造人，她就答道「我也希望懷上」、「順其自然」，揚言想為何伯添丁。
至於林作近日提出合作，何太向網民說：「有些公司找我合作出場費馬上給10萬，我也在考慮中，未答覆。有公司請我跟米芝蓮大廚切磋，合作煲湯的節目，也在考慮中。」追問可會跟林作開班？她一口拒絕：「不了。」對此，林作出po寫：「俾10皮你竟然秒拒。咁串？！咁有米，唔通要我好似鍾培生咁出一球俾你先會出山？！你值咩？」及至今日下晝，林作表示向何太道歉，自言10萬出手太低，並稱：「得，我大你100萬！」透露何太已有他聯絡，正等待回覆。