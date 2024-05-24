東張西望｜何伯擬改遺囑有意造人 林作加碼100萬邀何太合作

《東張西望》訪問76歲何伯及來自內地的何太後，這對年紀相差30載的忘年夫妻成為港人熱話，雖然話題明顯減退，不過林作仍繼續抽水，日前在IG公開以10萬元獎金，誠邀何太合作開設「煲湯 X 資產配置」課程，讓學員「煲出五款靚湯，得到想要的東西」，同時從法律角度學識資產分配及遺產管理以保障自己，每人學費450元，目標收生1萬人，揚言要幫何伯及何太賺回450萬積蓄。

最近何太再度化身「千語BB生活錄語」活躍抖音，昨日又跟網民互動，談到何伯的450萬元資產所屬權，何太就回應：「為甚麼到時候你就知，人都未死是隨時可以更改遺囑，你知不知道？」追問下一步是否讓何伯改遺囑？她即爆：「我老公的意願一定要改。」何太自言跟何伯的感情是真愛，對於何太曾豪言「後生仔唔夠我嚟」，何太被網民問到會否跟何伯造人，她就答道「我也希望懷上」、「順其自然」，揚言想為何伯添丁。