東張西望｜何太直播連咀兩次挑戰網民極限 揚言何伯一晚五次

《東張西望》的何伯夫婦，至今仍是大家茶餘飯後的話題。今日何伯夫婦一齊做直播，二人邊食邊回應網民提問。新何太以「老公」、「老公仔」去稱呼何伯，她又指何伯是一個很醒目的人：「我老公心水好清」。不過，最意想不到的是，何太稱跟何伯可以「一晚五次」，更應網民要求，跟何伯錫咀兩次，挑戰網民的心臟。

何太在直播中多番強調自己不會講大話，只會對人好，並謂很多人都中傷他們，總之自己沒有做錯，只是支持老公的意願，誓要追回450萬元。她稱自己以前不是一個積極的人，但因為上完一課堂之後，整個人變得積極。有網民問到她拿100萬元是用來做甚麼，她回答是用來做生意，希望可以幫老公的家產再變更多。何太又信心滿滿稱，有信心將何伯的450萬變成5個億，甚至50億，她說︰「等我搵到好多錢，好多錢，同我先生百年歸老之後，就會捐晒啲錢出去！」她自言一定會錫住何伯的錢去投資。

成名全因被指騙子 她自豪表示，因為大家覺得她是騙子，才成就她開直播，又謂因為這件事而多了不少fans。在他們用餐期間，有職員認出他們，何伯夫婦感到非常開心，更表示自己日前在美孚及不同地方出現時，都有不少人要求跟他們的合照。對於何伯的年紀可以當她的爸爸，何太直認不諱，並稱現今世代很多人，跟另一半都有很大的年齡差距。 何伯一晚五次 有網民問何伯的性能力，何太答︰「佢可以一晚五次，真係！傻㗎！」何伯在旁說︰「你敢講俾人哋聽呀？」何太說︰「咁你係試過咁樣咪講囉！」何伯再說︰「咁係事實你無講大話！」何太續表示自己不會講大話，討厭跟講大話的人做朋友。何伯曾在《東張西望》稱「啲後生仔都唔夠我嚟啊」，如今何太稱何伯可以一晚五次，果然有心有力。