東張西望｜何太稱曾遭前夫虐待 對婚姻失信心 何伯鬧爆子女未養過自己

《東張西望》今日(15日)繼續報道何伯事件，節目請來陸偉雄律師解構何伯能否從細女手上取回450萬元。他指要視乎何伯最初跟細女開聯名戶口的意願，以及何伯是否全權擁有450萬元，如當中是他與前妻一齊儲下來，還要看當中有多少是屬於前妻，因此何伯不能一下子取回450萬元，要待所有問題釐清。 至於有網民聲稱自己是何伯的子女，並揚言會透過法律追討何太手上的珠寶。陸偉雄律師稱因為何太跟何伯是合法夫妻，所以何伯送禮給何太是很正常，要追回就非常有難度。

已故何太珠寶在細女保險箱 節目之後播出何伯及何太在茶餐廳用膳的畫面，二人互相夾餸，旁白稱他們並非做騷，只是證明他們是夫妻，互相關愛是很平常。何太說︰「如果我係佢哋口中講嘅人，呃我老公啲錢，仲邊會晒啲首飾出嚟？我乾脆話冇都得，點解要晒就係知道我先生愛錫我，我幸福嘛！」對於有人指何伯的亡妻也沒有收過這麼多珠寶，她稱對方比自己更幸福，珠寶也很多，全都在細女的保險箱，在旁的何伯亦稱「喺晒保險箱」。

稱曾被前夫 虐待 何太在節目大爆被前夫虐待，令她對婚姻有陰影，並稱「我被前夫虐待過，所以有陰影，好驚婚姻，打算一直湊大個仔算……因為，我曾經受虐待，所以我希望搵到一個愛錫我男人就夠，無論佢咩年紀，佢愛錫我就滿足！」 發毒誓稱不會講大話 何太稱自己只有兩段婚姻，她與前夫誕下兒子之後，便來香港。何伯在旁稱回廣州見過何太的家姐，「佢家姐俾咗少少料我！(梁敏巧︰俾咩料你？)就係嫁我係第二任丈夫！」對於被指用前夫身份申請公屋，她稱與前夫離婚前一直住劏房，因為性格不合離婚，之後拿了香港身份證便與兒子申請公屋。她說︰「如果我講任何大話，我以後搵唔到錢，窮光蛋一個，夠毒未？因為我理想係要搵好多好多錢！」

何太兒子支持媽媽嫁何伯 之後何太的兒子受訪，他表示從媽媽口中得知有新男朋友，而且對方年紀這麼大，初時感覺是臨老入花叢，但見到二人相處融洽都替他們高興。他以叔叔去稱呼何伯，表示自己跟叔叔相處很好，有講有笑。梁敏巧問到︰「我見你一提叔叔都笑，你哋都幾friend，係咪？佢錫唔錫媽咪？」兒子說︰「錫！」又指父親以前經常對媽媽又打又鬧，而叔叔脾氣好，又會買小吃、麵包給他，頗關心他。 否認媽媽是貪錢之人 對於網民指責何太，何太兒子表示有看留言，覺得她很慘及感到心痛，並稱媽媽不是網民口中的人，「佢由細養到我大，我睇得出佢絕對唔係呢啲人，明白網民唔係太了解細節，好易誤會講衰嘅說話。」問到如何報答媽媽，他表示會好好讀書，考到好成績，找份好工做，會俾心機賺錢。提到或許經濟條件未必許可讓他讀書，他會否打工照顧媽媽和叔叔，他說會並謂︰「媽咪，我會全力支持你，你唔好咁唔開心！」