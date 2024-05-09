東張西望｜何太被起底 疑報大數3年 3度結婚 職業係現金出糧？

《東張西望》跟進緊一單家庭糾紛，76歲老翁何伯與年輕30歲內地女子相識個幾月，發生關係並決定閃婚。何伯對何太好疏爽，送上鑽戒兼名錶之外，認識一個月就想聽從何太指示拎100萬出嚟搞生意。何伯本來想提取一筆定期存款俾何太，但後來發現何伯細女已經將同老父聯名戶口內嘅450萬以本票形式提取。而何伯五名仔女都認為後母有騙財之嫌，但係老豆「為愛堅持」搞到反面！

唔少人都認為何太「相當有嫌疑」，有網民爆料聲稱何太近期返回內地，唔知係咪要避風頭，但就未有消息何伯有冇同行。而綜合網民同傳媒對何太背景嘅爆料，似乎真係唔簡單。

傳何太在屋邨商場「炒散」

首先有消息指何太對街坊宣稱自己46歲，但係從節目中何伯何太出示嘅結婚證書所見，何太申報年齡係43歲。到底邊個數字先真？

然後，有街坊爆料指，何太唔止結過一次婚，聲稱當年未係何太時，呢位女士廿幾歲嗰陣結第一次婚並誕下兒子，離婚後來港嫁俾另一名年長男士，到拎到身份證就離婚申請公屋。據知何太喺屋邨商場做「炒散」工作出現金糧，但係喺內地有物業，由於申請公屋有入息及資產限制，層樓係寫何太同前夫所生、現年廿幾歲嘅兒子個名。不過呢啲資料未經fact check，有網民就希望《東張西望》可以再跟進。