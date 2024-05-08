聯名戶口「單簽」、「雙簽」易爭拗？開戶/債務/風險/遺產處理一文睇清

聯名戶口｜聯名戶口是甚麼？

「聯名戶口」，即由兩個或以上申請人，如夫婦、家人、生意拍檔等共同開立的銀行戶口，以方便共同管理財務。同時，聯名戶口亦可更容易達到某些銀行高端理財戶口的要求，享受專屬的服務及優惠。

聯名戶口｜聯名戶口的好處？

開設聯名戶口享有好處，首先是能夠減少開支，因為將多個戶口合為一個，減少不必要的雜費，也更方便管理共同財產。此外，帳戶持有人的開支、進賬、轉賬、存款等亦更有條理，有利雙方指定預算和財務目標。

聯名戶口｜如何申請聯名戶口？

聯名戶口一般可到銀行開設，聯名戶口開設步驟如下。