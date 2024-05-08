聯名戶口「單簽」、「雙簽」易爭拗？開戶/債務/風險/遺產處理一文睇清

聯名戶口｜一般人生意拍檔、家人、甚至情侶，為用作管理共同財產，都會選擇開設聯名戶口。聯名戶口開立可以定期存款、轉帳、投資、提款等，當中亦設有「單簽」、「雙簽」等處理。以下《am730》為讀者整合開立聯名戶口的教學、風險、遺產處理等資訊。
聯名戶口｜聯名戶口是甚麼？
「聯名戶口」，即由兩個或以上申請人，如夫婦、家人、生意拍檔等共同開立的銀行戶口，以方便共同管理財務。同時，聯名戶口亦可更容易達到某些銀行高端理財戶口的要求，享受專屬的服務及優惠。
聯名戶口｜聯名戶口的好處？
開設聯名戶口享有好處，首先是能夠減少開支，因為將多個戶口合為一個，減少不必要的雜費，也更方便管理共同財產。此外，帳戶持有人的開支、進賬、轉賬、存款等亦更有條理，有利雙方指定預算和財務目標。
聯名戶口｜如何申請聯名戶口？
聯名戶口一般可到銀行開設，聯名戶口開設步驟如下。
- 帶備所需文件，包括：
香港永久性居民身份證／香港居民身份證及一份由國家或政府所發出並顯示閣下國籍資料的文件（香港特別行政區簽證身份書／護照／旅遊證件/往來港澳通行證，連同中華人民共和國居民身份證／澳門特別行政區永久性居民身份證 等）
- 與身份證明文件相同姓名的住址證明文件，如：最近三個月發出的銀行月結單、公共事業機構賬單、流動電話服務結單等長期居留地址證明
- 解釋開戶目的，如開立賬戶後的資金來源等，若有需要，銀行會要求申請人提供其他開戶資料及文件
- 等待數個工作天以審批
聯名戶口｜哪間銀行可開聯名戶口？
據網上資料顯示，以下銀行均可開設聯名戶口，包括：
以及其他本地銀行
聯名戶口｜甚麼是「單簽」及「雙簽」？
開設聯名戶口時，戶口持有人需決定提取存款的方式，分別為「單簽」及「雙簽」。「單簽」的意思，是指只需任何一方的簽署即可提款；「雙簽」則是指必須兩位戶口持有人同時簽署才可提款。
至於「單簽」在資金調配上會較為靈活，而「雙簽」對雙方的保障更高，避免單方面在對方不知情底下，而將戶口內的資金大量轉走。
聯名戶口｜聯名戶口可否單方面取消？
至於聯名戶口能否單方面取消，若你的戶口為「單簽」戶口，可以自由予任何一方持有人作單方面取消；但若是「雙簽」戶口，則需要雙方一同前往分行取消。
聯名戶口｜其中一方去世可領錢？
一般聯名戶口是預設為「聯權共有」，但其中一方不幸過身，聯名戶口的資產將自動歸屬仍然在生的戶口持有人；相反，「分權共有」指明各戶口持有人所佔資產比例，儘管其中一人身故，整個戶口的資產亦不會自動歸屬其他的戶口持有人。除非開戶人士有異議或另有指示。
聯名戶口｜開聯名戶口有甚麼風險？
全部戶口持有人要承擔債務
以下列為例，若一對情侶共同擁有一個聯名戶口，女朋友簽賬金額超出結餘，即使男朋友沒有直接操控過戶口，亦有責任償還戶口的債項、利息、罰款等。
信用評分受影響
假如聯名戶口的其中一位持有人捲入欠債訴訟，即使欠債人不是自己，信貸報告及信用評分都會受到影響，將來申請信用卡或借貸都會出現阻礙。
聯名帳戶被凍結
若聯名戶口的其中一位持有人拖欠債務且未能償還，欠債人名下的所有戶口，包括聯名戶口，均有機會被凍結，甚至被強制用於償還債務。