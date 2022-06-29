東張西望｜利穎怡未經授權採訪日本譚仔？受訪者大嘆：好想死

無綫節目《東張西望》主持利穎怡（Joan）一向勇字當頭，過往曾追訪過唔少危險事件，獲網民大讚專業及勇敢，被封為「東張女神」。早前佢更因採訪「老鼠屋」時被戶主襲擊受傷，一度暫停外景採訪工作。日本因疫情關係封關兩年，直至今年6月10日起有限度開關，而利穎怡代表《東張西望》隨第一個旅行團到日本北海道和東京進行採訪，節目亦為大家報道日本嘅最新情況。喺前晚（27日）播出嘅《東張西望》中，利穎怡去到位於日本新宿嘅譚仔三哥米線店進行採訪，不過節目組未有事前詢問，相關受訪者就喺社交網站投訴及表示不滿。
店員被訪問大嘆「想死」
喺前晚（27日）播出嘅《東張西望》，利穎怡前往日本新宿嘅譚仔三哥米線店進行採訪，除咗大講香港及日本嘅米線有咩分別之外，佢仲訪問咗一位嚟自香港喺店內工作嘅「姐姐」，節目組有用心心圖案遮住呢位「姐姐」個樣，並問及加入米線店原因、薪金及點解名字牌有個「姐」字。
節目出街後，呢位疑似受訪嘅「姐姐」喺社交網站出PO投訴指自己唔知會上電視及店舖內無人知TVB會採訪：「利穎怡你都好親切喎，親切到唔講自己係TVB、冇同過我講我會上電視、冇同我講呢個訪問做咩用途，全間舖頭冇人知TVB會嚟拍嘢。我真係好想死，無啦啦被上東張西望」，及留言話：「我打份工㗎咋，你放過我啦」。
事件引起網民熱議，有網民抨擊《東張西望》做法不當，留言話：「東張一向夾硬來，之前好多單訪問街坊到播出先知係佢地，但唔願上鏡打去傳訊部一係耍你走一係唔應。」、「採訪正路都報一報自己咩機構先啦，咁無報到又擅自拎黎用，又真係無犯法既，不過無恥囉，無道德囉，TVB一貫風格」、「日本呢就有肖像權嘅，未經餐廳許可攝錄乃違法行為」及「唔係今次都唔識佢，過埋今日都係唔識佢，點解要識TVB主持先」等等。同時亦有網民認為受訪者點解唔問清楚就接受訪問，留言話「其實都擺明俾人影緊兼拎住個咪來訪問，咁都唔問清楚會唔會攞來播/放係邊到播就接受訪問，佢本人都有問題啦」、「成個cam影住，唔識問返對方咩人就開口答咁XX？」及「低能，做得採訪都預咗上鏡架啦，自己唔問清楚出咗街先喺度X」等等。
原文刊登於 Yahoo 娛樂LOL，am730獲授權轉載
利穎怡曾訪美孚老鼠屋業主遇襲
同場加映，早前利穎怡向來心口有個「勇」字，5月時追訪美孚老鼠屋業主遇襲後報警，無數網民力撐她，並留言表示憤怒及非常關心Joan的安全！