東張西望｜利穎怡未經授權採訪日本譚仔？受訪者大嘆：好想死

店員被訪問大嘆「想死」

喺前晚（27日）播出嘅《東張西望》，利穎怡前往日本新宿嘅譚仔三哥米線店進行採訪，除咗大講香港及日本嘅米線有咩分別之外，佢仲訪問咗一位嚟自香港喺店內工作嘅「姐姐」，節目組有用心心圖案遮住呢位「姐姐」個樣，並問及加入米線店原因、薪金及點解名字牌有個「姐」字。

節目出街後，呢位疑似受訪嘅「姐姐」喺社交網站出PO投訴指自己唔知會上電視及店舖內無人知TVB會採訪：「利穎怡你都好親切喎，親切到唔講自己係TVB、冇同過我講我會上電視、冇同我講呢個訪問做咩用途，全間舖頭冇人知TVB會嚟拍嘢。我真係好想死，無啦啦被上東張西望」，及留言話：「我打份工㗎咋，你放過我啦」。