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娛樂
2024-01-03 21:22:31

東張西望｜劉馬車涉非禮被捕 受害女童與家長受訪公開經過

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劉馬車

《東張西望》報道劉馬車涉嫌非禮被捕的新聞。

警方昨日(2日)拘捕網紅劉馬車，涉嫌非禮5名年齡介乎13至16歲的女童。警方指，在去年12月至今年1月分別接獲5名年齡介乎13至16歲的女童報案，指分別在天水圍及屯門區懷疑被一名男子非禮，該名男子其後逃去。

今日(3日)《東張西望》報道事件，節目開初先簡介了劉馬車曾犯過的罪行，繼而提及早前曾有女觀眾向《東張》表示，一連兩日跟友人都遇到色魔，懷疑對方扮跌東西，趁機非禮。節目更播出受害女童提供色魔逃離現場的片段，片中的男子跟劉馬車的身形相近，打扮亦似劉馬車平日的衣著。

劉馬車

《東張西望》報道劉馬車涉嫌非禮被捕的新聞，片中是涉嫌非禮的疑犯。

劉馬車

劉馬車平日都是風褸長褲配波鞋。

節目提到其中一個犯案地點是頌富商場，被非禮的女童講述事發經過︰「我喺書局，跟住佢扮跌嘢就摸落我隻腳度，佢就走咗，但我太驚呆咗喺度。一開始諗佢係咪唔小心，但應該唔係。我諗住佢唔係慣犯，點知就爆咗出嚟，一定有陰影。」女童又按主持要求，指出被摸位置，她指是膝頭對上位置，畫面見到女童是身穿校服，校裙亦不是太短。女童將事件告訴家長，家長大為生氣，並著她再遇同類事件要大叫。

被非禮女童講述事件︰

受害女童父親盼疑犯受到制裁

其後節目播出化名陳先生的聽眾致電，表示女兒在11月尾於商場內一間店舖，突然小腿被人摸，轉身發現，身邊有一名男人踎低扮執拾東西，「我女兒當時好驚，望住嗰位男士。」他稱從女兒口中得知後，於是自己走到商場追查疑犯的蹤影，希望可以將他繩之於法，可惜未有發現。他又提到，當女兒看過《東張西望》的報道之後，全身顫抖，「我個女好肯定係嗰個人，睇完之後，佢成個身震晒，同我講話好緊張，連腳都震晒……唔係一單半單，唔係誤會，原本我哋要去主題公園，之後我哋都唔去，去報警，唔可以縱容呢啲變態，好彩拉到個疑犯，呼籲如果有受害者要企出嚟指證呢個人，希望法律可以制裁佢啦！」

受害女童家長致電《東張西望》。

被害人公開疑似色魔背影片段

陳生所指的報道，應是12月30日播出的《東張西望》內容，節目接獲一名14歲少女拍攝的片段，聲稱與朋友一連兩日在天水圍不同地方遇到同一名色魔。報道稱她們有報警，但希望公開當日拍下的疑犯背影片段，讓多些街坊留意。根據報道，提供影片的少女，跟友人都試過被對方以差不多的手法非禮，她表示：「警察好似暫時未搵到人……希望放出嚟(指影片)減少更多受害者。」

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《東張西望》在去年12月30日報導有關事件。

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