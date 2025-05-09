東張西望｜女子自稱血癌疑行騙　梁敏巧經「假社工」介紹促成訪問

TVB綜合資訊節目《東張西望》早前報導過一件網購「人氣公仔」行騙事件，兩名女事主表示受到一名自稱血癌患者「琪琪」疑似藉買「人氣公仔」，利用同情心搏取事主信任後行騙。該集節目播出後，一名自稱來自癌症中心並跟進開「琪琪」個案嘅鄧姓社工（Ivan）報料，指兩名女事主誣衊琪琪，仲話可以搵到「琪琪」接受《東張西望》訪問澄清。

喺訪問之前，節目組特意向癌症中心查詢，以核實該社工身分，癌症中心否認鄧姓社工於中心工作。不過，「琪琪」於訪問當日仍然現身，佢否認係自己主動邀請事主之一嘅羅小姐去澳門，反指係對方問可唔可以一齊去，又否認碌咗對方700多元信用卡及並冇喺澳門寄嘢俾佢，表示自己係喺香港寄出。

即使主持梁敏巧拎出兩位事主與「琪琪」嘅對話紀錄，但「琪琪」仍否認，指唔認識另一位事主梁小姐，又指冇話要幫佢買公仔。「琪琪」曾與兩位事主表示自己嘅父母因車禍離世，但係「琪琪」就係訪問中透露父母因為家暴佢而被拘捕，細細個就俾佢哋打到骨折，由孤兒院出嚟後就自己一個人住。

另一名事主羅小姐亦曾向《東張西望》表示自己都有收到個癌症中心社工打嚟嘅電話，不過經查探後就發現並冇嗰位職員，但「琪琪」都堅持指出：「清者自清。」