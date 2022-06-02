東張西望｜女神梁敏巧大爆港姐內幕及離地趣聞 試過有佳麗唔知咩係八達通？

「東張女神」梁敏巧（Maggie）較早前開設個人YouTube頻道，早前邀請好友黃丹虹（Vickie）擔任影片嘉賓，齊齊大爆參加香港小姐及ViuTV真人騷《廣告女皇》嘅內幕。

梁敏巧爆港姐爭鏡頭唔識搭巴士

現年27歲嘅梁敏巧，曾就讀於樹仁大學新聞與傳播學系，畢業後成為一名記者。喺2019年，佢覺得人生苦悶，好想做一啲嘢去衝擊一下，於是佢就參選香港小姐，當年嘅冠亞軍佳麗分別係黃嘉雯、王菲及古佩玲。 而佢就喺影片中大爆有人會爭曝光率同爭鏡頭。另外，佢亦講到喺參選期間聽過一啲堅離地嘅趣聞，話聽過有啲女仔同佢講佢嗰屆有佳麗唔識搭巴士，唔知道咩係八達通，同埋唔搣皮嘅話就唔知咩係提子，不過Maggie就解釋話呢啲女仔出身同普通家庭出身嘅唔同。不過佢亦強調佳麗唔係想像中咁進取，好多時只係被放大；及否認有內定嘅傳聞，因為選美唔係淨係睇樣，有啲好靚嘅大熱佳麗，可能喺鏡頭後表現未必咁好，咁樣就有機會被淘汰，一旦被落選就會被指唔公平及內定。

即睇梁敏巧靚靚IG相：