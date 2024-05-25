東張西望｜林作疑獲何太親自回覆 揚言本月底公布課程

《東張西望》訪問76歲何伯及來自內地的何太後，這對年紀相差30載的忘年夫妻成為港人熱話，雖然話題明顯減退，不過林作仍繼續抽水，今日（25日），他在社交網分享表示得到何太親自回覆接受合作邀請，揚言將於本月底公布課程。

林作日前在IG公開以10萬元獎金，誠邀何太合作開設「煲湯 X 資產配置」課程，從法律角度學識資產分配及遺產管理以保障自己，每人學費450元，目標收生1萬人，揚言要幫何伯及何太賺回450萬積蓄，不過卻遭何太一口拒絕；其後，林作表示向何太道歉，自言10萬出手太低，並稱：「得，我大你100萬！」並透露何太已有他聯絡，正等待回覆。