東張西望｜林作疑獲何太親自回覆 揚言本月底公布課程

《東張西望》訪問76歲何伯及來自內地的何太後，這對年紀相差30載的忘年夫妻成為港人熱話，雖然話題明顯減退，不過林作仍繼續抽水，今日（25日），他在社交網分享表示得到何太親自回覆接受合作邀請，揚言將於本月底公布課程。
林作日前在IG公開以10萬元獎金，誠邀何太合作開設「煲湯 X 資產配置」課程，從法律角度學識資產分配及遺產管理以保障自己，每人學費450元，目標收生1萬人，揚言要幫何伯及何太賺回450萬積蓄，不過卻遭何太一口拒絕；其後，林作表示向何太道歉，自言10萬出手太低，並稱：「得，我大你100萬！」並透露何太已有他聯絡，正等待回覆。
今日事件再有新進展，林作疑得到何太的回覆，他在社交網貼出與何太的對話截圖，並寫道：「正式宣佈：何太已經接受了本人邀請，接下來將會和何太討論如何可以賺回失去的450萬元。本人決意最遲於本月底，即5月31日，和全港市民公佈如何可以參與這個由何太親自主理的課程。」他續指：「由於目前進入籌備階段，本人不作更多評論，但歡迎各位有興趣的網民在此post下留言，就課程內容及設計給點意見，集思廣益，務求締造一個全港人都想跟何太學嘢的盛事！」最後林作再次感激何太親自回覆，並表示：「何太，今次睇你頭了！」有心水清的網民即在何伯的關注組貼文表示：「林作証實何太會同佢合作，即是何太肯定至少有一百萬酬金，房署，社署做嘢喇！」，但亦有人對於林作的說話半信半疑。