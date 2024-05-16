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娛樂
2024-05-16 15:59:22

東張西望｜梁敏巧訴說訪問感受 唔覺何伯懵盛盛用《反對無效》形容忘年戀

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梁敏巧在訪問不時突擊問何太問題，不少人讚她非常醒目。

梁敏巧在訪問不時突擊問何太問題，不少人讚她非常醒目。

《東張西望》昨日(15)播出何伯夫婦訪問最終章，其後無綫再安排一個一刀不剪版5集內容放在YouTube，不足一日已經有20多萬人次觀看，認真犀利。負責今次訪問的梁敏巧在ig發起「你問我答」，跟網民分享今次採訪感受。

梁敏巧在ig發起「你問我答」，跟網民分享今次採訪感受。 梁敏巧在ig發起「你問我答」，跟網民分享今次採訪感受。 梁敏巧在ig發起「你問我答」，跟網民分享今次採訪感受。 梁敏巧在ig發起「你問我答」，跟網民分享今次採訪感受。 梁敏巧在ig發起「你問我答」，跟網民分享今次採訪感受。 梁敏巧在ig發起「你問我答」，跟網民分享今次採訪感受。 梁敏巧在ig發起「你問我答」，跟網民分享今次採訪感受。

何伯子女拒聽電話

有網民問到何伯子女有沒有跟《東張》聯絡，梁敏巧表示「以我所知沒有聯絡過我哋」並謂「搵到，傾到計嘅話就唔使急上東張了」，更指已經嘗試聯絡他們多次」、「我諗好多人都未必想將自己啲家事公諸於世俾世人討論，人哋點解唔肯接受訪問，我就唔猜度原因啦。」

何伯很愛何太

對於有網民提到訪問內容不見預告的情節，她表示會向節目組反映，亦承認何太兒子說話時，何太叫兒子小心說話的情節被刪走。梁敏巧亦多次表示何伯與何太表現非常恩愛，二人都是忠於自己。她說︰「講真呢個年紀能夠有一個對象，可以咁樣去愛同付出係好難得，我好羨慕何伯㗎！」並認為何伯真的很愛何太，「難得仲搵到個真心喜歡又願意付出嘅，作為旁人又真係好難去干涉佢哋，只能夠用《反對無效》嚟總結佢哋嘅愛情。」

梁敏巧在ig發起「你問我答」，跟網民分享今次採訪感受。 梁敏巧在ig發起「你問我答」，跟網民分享今次採訪感受。 梁敏巧在ig發起「你問我答」，跟網民分享今次採訪感受。 梁敏巧在ig發起「你問我答」，跟網民分享今次採訪感受。 梁敏巧在ig發起「你問我答」，跟網民分享今次採訪感受。 梁敏巧在ig發起「你問我答」，跟網民分享今次採訪感受。 梁敏巧在ig發起「你問我答」，跟網民分享今次採訪感受。

唔覺何伯無腦

有網民問「覺唔覺何伯無腦」，梁敏巧表示「唔覺」，至於有網民問到何太的行頭有幾多是A貨，她說︰「唔係專家唔夠膽講，不過啲袋就肯定係A貨。有網民引述何太言論，稱女人應該羨慕她有個愛錫自己的老公，梁敏巧答︰「何伯的確係義無反顧咁愛佢，我都想有個男人，好似何伯咁無條件愛我！」

梁敏巧在ig發起「你問我答」，跟網民分享今次採訪感受。 梁敏巧在ig發起「你問我答」，跟網民分享今次採訪感受。 梁敏巧在ig發起「你問我答」，跟網民分享今次採訪感受。 梁敏巧在ig發起「你問我答」，跟網民分享今次採訪感受。
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