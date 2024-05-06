東張西望｜76歲老翁與年輕30歲內地女閃婚 子女反對存款被細女提走 網民：基哥上身

TVB資訊節目《東張西望》近年報導唔少社會時事及民生議題等議題，獲得大眾關注。最新佢哋就報道一名76歲老翁何伯喺街市認識咗一位比佢年輕三十歲嘅內地女子，二人相識冇耐就選擇結婚；之後五名仔女就同何伯反目成仇，原因係仔女懷疑爸爸新歡有意騙取爸爸嘅財產。其後新歡建議何伯喺定期戶口提取100萬出嚟投資，發現財產疑被細女提走，事件引起網民熱烈討論。
結婚禮物超過20萬
何伯嘅太太喺9年前離世，而近日佢就喺街市認識咗一位比佢年輕三十歲，有一個18歲仔仔嘅內地女子，二人飲湯飲出情緣：「大家你眼望我眼，幾好；佢煲湯俾我飲，我就飲，佢啲湯又幾好飲，我就飲出感情，大家就簽紙。」二人感情極速升溫，發生關係後，新歡就向佢提出結婚嘅想法，認為二人真係相愛，所以不如去簽結婚證書。而愛錫新婚妻子嘅何伯就準備超過20萬嘅結婚禮物，分別係價值超過13萬嘅鑽戒及超過10萬嘅名貴腕錶。
囡囡以本票形式匯走450萬
二人結婚後，何伯嘅仔女們極度不滿，因為懷疑新婚妻子有不良嘅動機，因為認為好多內地女子係呃錢，不過何伯就認為新婚妻子唔會呃佢，仲話一睇就知佢係老實人。但二人相識短短一個月後，新婚妻子就提議佢喺定期戶口提取100萬用嚟投資香港飲食業，不過何伯喺2月中前往銀行拎錢時，發現戶口款項已經唔見咗，原來該戶口係由何伯同細女聯名嘅，何伯堅稱戶口係雙簽先可以提款，但銀行職員就話450萬已經被囡囡以本票形式匯走咗。
網民支持細女做法
節目出街後，唔少網民支持細女嘅做法，留言「嘩！ 細女真係好醒目！全港市民都支持妳㗎！ 老人家老咗多病痛，啲錢留番黎醫病！」、「細女醒目 阿伯當局者迷」、「如果呢個阿伯冇錢，唔知個女人會唔會繼續愛佢呢？」、「呢個女人教唆個老公告仔女……咁就知呢個女人別有用心。」、「基哥上身」、「好彩佢個細女醒!!!!全靠佢先保得住D錢」、「細女做得好 做得對。」、「仔女做得好 幫老豆保住啲養老錢」、「甘快同你結婚 ！ 甘快問你拎一百萬 ！ 阿伯清醒下啦！ 比人呃啦」、「呢啲故事30年前已經不斷發生，結果都差唔多，估唔到今日呢個故事依然繼續發生 你的仔女精明！」、「好在有細女，如果唔係，你已經訓左街啦 」、「呢啲女人，梗係為咗你啲錢啦！當你無錢嘅時候，就一無所有。」及「結婚一個月就要拎佰萬做生意，這女人明顯係貪伯錢。細女支持妳」等等。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈