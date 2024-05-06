東張西望｜76歲老翁與年輕30歲內地女閃婚 子女反對存款被細女提走 網民：基哥上身

​​TVB資訊節目《東張西望》近年報導唔少社會時事及民生議題等議題，獲得大眾關注。最新佢哋就報道一名76歲老翁何伯喺街市認識咗一位比佢年輕三十歲嘅內地女子，二人相識冇耐就選擇結婚；之後五名仔女就同何伯反目成仇，原因係仔女懷疑爸爸新歡有意騙取爸爸嘅財產。其後新歡建議何伯喺定期戶口提取100萬出嚟投資，發現財產疑被細女提走，事件引起網民熱烈討論。

結婚禮物超過20萬

何伯嘅太太喺9年前離世，而近日佢就喺街市認識咗一位比佢年輕三十歲，有一個18歲仔仔嘅內地女子，二人飲湯飲出情緣：「大家你眼望我眼，幾好；佢煲湯俾我飲，我就飲，佢啲湯又幾好飲，我就飲出感情，大家就簽紙。」二人感情極速升溫，發生關係後，新歡就向佢提出結婚嘅想法，認為二人真係相愛，所以不如去簽結婚證書。而愛錫新婚妻子嘅何伯就準備超過20萬嘅結婚禮物，分別係價值超過13萬嘅鑽戒及超過10萬嘅名貴腕錶。

囡囡以本票形式匯走450萬

二人結婚後，何伯嘅仔女們極度不滿，因為懷疑新婚妻子有不良嘅動機，因為認為好多內地女子係呃錢，不過何伯就認為新婚妻子唔會呃佢，仲話一睇就知佢係老實人。但二人相識短短一個月後，新婚妻子就提議佢喺定期戶口提取100萬用嚟投資香港飲食業，不過何伯喺2月中前往銀行拎錢時，發現戶口款項已經唔見咗，原來該戶口係由何伯同細女聯名嘅，何伯堅稱戶口係雙簽先可以提款，但銀行職員就話450萬已經被囡囡以本票形式匯走咗。

