林二汶下月22日深圳開騷 感謝大陸樂迷不離不棄

過去林二汶每逢周末都會開直播自彈自唱，直至上月便沒再開直播。不過，她日前在社交平台分享好消息，本月26日她將會到廣州參加名為一個「港樂必殺技 大灣區原創音樂人沙龍」同場的有音樂人林健華、柳重言，另外有蛋撻頭Delta T 。根據大會活動海報顯示屆時他們會演唱多首經典代表作，對大灣區音樂文化發展來一場深度交流。大會亦詳列林二汶的背景，以「香港歌手」、「作曲人」去稱呼她。

林二汶去年被忠實粉絲爆料，指她借已故拍檔盧凱彤過橋去「偷食」，又指她奉信某宗教後性情大變。二汶除了過檔無綫令部份粉絲感失望外，最令大家跌眼鏡的是她在回歸當日推出一首名叫《中華頌》，予人刻意表達愛國之情，有網民感嘆二汶「食相難看」。

之後下月22日，她又會到深圳開騷，屬個人演出，並取名為《林二汶To the moon and back》。門票分368元人仔VIP票及288元人仔普通門票她說︰「我第一個內地個人音樂會，說好的個人音樂會，真的有了。終於，披了星帶了月，我們舞台上相見。」VIP門票不但有紀念品，更可以提前入場跟林二汶合照。

回顧廿年粵語歌生涯

據售票網顯示，大會形容林二汶過去「二十年的粵語歌生涯，無論是製作、錄音還是演唱，經歷的一切，仿佛是去了一趟月球回來。人生、成長、音樂，全都不外乎歷練和高低起伏。精彩的、刺痛的、窩心的…… 所經歷的一切一切，『to the moon and back』這個經典的英文諺語，正好形容這種如同我們中文的四字詞『滄海桑田』所說的『游歷』。」

唱出中國青年故事

她又特別多謝「廣大內地樂迷多年來不離不棄的支持所有的感恩。」並透露演出將會聽到不少廣東歌。到最後更寫道︰「中文音樂的根，連起我們五湖四海的中國青年生活故事，我在這裡唱著，你在這裡聽著，I love you to the moon and back，我愛你，歷滄海，越桑田。讓我們用音樂繼續溫柔地一起走，走到豐盛，走到燦爛。」