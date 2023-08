林二汶下月22日深圳開騷 感謝大陸樂迷不離不棄

之後下月22日,她又會到深圳開騷,屬個人演出,並取名為《林二汶To the moon and back》。門票分368元人仔VIP票及288元人仔普通門票她說︰「我第一個內地個人音樂會,說好的個人音樂會,真的有了。終於,披了星帶了月,我們舞台上相見。」VIP門票不但有紀念品,更可以提前入場跟林二汶合照。

回顧廿年粵語歌生涯

據售票網顯示,大會形容林二汶過去「二十年的粵語歌生涯,無論是製作、錄音還是演唱,經歷的一切,仿佛是去了一趟月球回來。人生、成長、音樂,全都不外乎歷練和高低起伏。精彩的、刺痛的、窩心的…… 所經歷的一切一切,『to the moon and back』這個經典的英文諺語,正好形容這種如同我們中文的四字詞『滄海桑田』所說的『游歷』。」

唱出中國青年故事

她又特別多謝「廣大內地樂迷多年來不離不棄的支持所有的感恩。」並透露演出將會聽到不少廣東歌。到最後更寫道︰「中文音樂的根,連起我們五湖四海的中國青年生活故事,我在這裡唱著,你在這裡聽著,I love you to the moon and back,我愛你,歷滄海,越桑田。讓我們用音樂繼續溫柔地一起走,走到豐盛,走到燦爛。」