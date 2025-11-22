林作打慣逆境波面對JPEX案 爆裕美靠黑圖贏廣告商青睞

林作今日（22日）召開記者會，交代裕美與網紅「五索」鍾睿心的決裂真相及來龍去脈，主角之一的裕美未有現身。

反目與JPEX案無關

林作捲入JPEX案未幾後，再爆出五索跟裕美反目，問到他是否跟JPEX案有關，他認為無關係：「我係唔接受話反面呢個講法。」談到JPEX案，他稱法律團隊有跟他溝通，自己對事件的看法跟兩年前的回應一樣，沒有特別補充。他說：「林作就係一個打逆境波嘅人，會面對逆境成長，有句英文好啱用，Obstacle Is the Way，What stands in the way becomes the way，係好啱我嘅情況。我會同兩年前一樣積極面對，我唔係一個好會擔心嘅人，擔心係擔心源自於自己控制唔到嘅嘢，但我有智慧分得清，我會努力面對。」他又大讚裕美是好女友。