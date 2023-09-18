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娛樂
2023-09-18 18:37:15

林作涉JPEX被捕｜陳怡粉絲斥被捕為假新聞 揚言眾籌打官司 再多一名KOL辦公室遭搜證

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警方到陳怡辦公室調查並帶走兩名人士，同時帶走一堆物品。

JPEX交易所遭證監會點名事件繼續發酵，除了林作被捕外，還有KOL陳怡，另有消息指Hong Coin講幣創辦人蔡曉東（東記）的辦公室亦有警方帶員調查。曾由森美代言的Coingaroo店舖亦有警員到場搜證。

 

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陳怡在被捕前一日仍拍片斥證監會及連登網民老屈JPEX。

陳怡2018年接觸比特幣

KOL陳怡被捕消息傳出之後，連登網民一片喜氣洋洋，因為陳怡經營有關業務的年資很長，而且不時在群組及其網上平台吹捧自己在加密幣上有不錯的斬獲。她在2021年更開設加密幣找換店，現時店舖分別位於尖沙咀及元朗，並定期舉行教學講座。根據其網站介紹，她於2018年在大陸跟一名客戶交易時，對方以比特幣付款，「當時比特幣市值約4萬港元，最終交易亦如客人所願，便收取3枚比特幣作結算。她亦坦言，當時感到不知所措，反而期後才得知比特幣去中心化的特色，造就私隱性高的好處。

陳怡分別在尖沙咀及元朗設置「找換店」。

陳怡在「找換店」開張時，曾拍片大談感受，表示很開心又感動。

陳怡拍片鬧證監會

陳怡亦常常更新其YouTube頻道，而且影片內容都有她大談時事、民生、兩性及投資方法，昨日她發布的其中一條影片名為「正貪會爛仔格一味靠屈JPEX，保護背後邊個利益？連登水軍同2019年異曲同工」，她質疑金管局在今次JPEX的身份，又謂︰「咩叫唔俾提平台名呀？JPEX呀！你估北韓呀！大陸呀！大陸都未X咁痴線！留言入嚟啲人都係同2019年啲人好類近！死連登唔使帶風向！數碼港資料外洩絕對唔係巧合！」

粉絲不信陳怡被捕

自證監會點名JPEX之後，陳怡曾一度在TG發言安撫苦主，又發文謂「政府無立假新聞法，否則可以看到證監會全體職員一齊入獄。」亦有一班忠心粉絲收到陳怡被捕的消息之後，一度斥是假新聞，不相信陳怡被捕，及後再稱要為她眾籌打官司。

 

 

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