林作為愛開記招回應跟五索不和傳聞 裕美有回應

林作今日（22日）中午舉行記者會，交代裕美與網紅「五索」鍾睿心（Rachel）鬧出錢銀瓜葛的決裂真相及內情，主角之一的裕美今日未有現身。林作指當初認識的五索係比較迷失，想找到自己，裕美以女性角度去幫助對方，認為女士係需要自己事業，從來無諗過貪對方錢，林作認為大家出來做生意，應該互相祝福，不應該踩低別人。林作亦以7年枕邊人有資格評價裕美，指她是個很獨立、堅強、慷慨，非常闊佬。
裕美於晚上在社交平台回應說：「女人一定有自己事業，我一直都講，隔籬嗰個有錢是人哋的錢，如何自由分配，唔到你話事。一切都是表面風光，世上沒有不勞而獲，亦唔會有兩全其美。你有得一樣嘢，就會冇第二樣嘢，要做嘅係自己有能力，那你就可以有話事權，亦唔會俾人看不起。當你完全依附一個男人，佢會話：『我比屋你住比飯你，食仲想點？』我對我家狗狗都比屋企佢哋住、俾飯佢哋食，得閒買啲玩具俾佢哋玩，外人點樣講我，我冇所謂，但一個曾經相識，並用心過既人，到頭來搵人出嚟顛倒是非黑白，確實失望。再講落去，只會令我諗起一直以來捱更抵夜做過既一切回憶而感到戇居。不過，係我揀，唔想再講，我繼續向前行。重申：『唔好再做咁多小動作，請努力做好自己嘅嘢，我會繼續祝福。』」
林作今日被問到有沒有感到「用完即棄」的感覺，他認為在今次事件與裕美都是功成身退，對方有自己的團隊，希望她的團隊能給予好的意見做得好，但希望她可以諗清楚要用甚麼好的團隊。他又指最重要是不想有跟事實不符的事走了出來。