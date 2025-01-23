林作被鄧兆尊指是五索軍師 要求節目下架兼道歉

大生銀行馬清鏗與情婦「五索」鍾睿心（Rachel）暗交9年，五索指馬清鏗老婆孔令琦在報道出街之後，才知道她的存在，更稱暫時消失在social media一段時間，但五索仍差不多日日更新IG。至於與五索經常一齊拍片的林作，在事件爆出後馬上表態與對方「割蓆」。 不過，日前吳家樂與鄧兆尊在其YouTube頻道中，就指林作是此事的軍師，更謂五索搵錯人，反而林作是今次事件的大贏家。

昨日（22日）林作在社交網發聲明，澄清自己並無與五索「夾新聞」， 他表示：「我忍無可忍了。多年來，我都是 Youtube 節目常被抽水的對象。沒辦法，講我流量就是高，我了解。我也接受大家對我持有的偏見和看法。畢竟，流量就是這樣來的，我接受遊戲規則。但主觀意見有言論自由保護，客觀事實則不允許捏造。」