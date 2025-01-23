林作被鄧兆尊指是五索軍師 要求節目下架兼道歉

大生銀行馬清鏗與情婦「五索」鍾睿心（Rachel）暗交9年，五索指馬清鏗老婆孔令琦在報道出街之後，才知道她的存在，更稱暫時消失在social media一段時間，但五索仍差不多日日更新IG。至於與五索經常一齊拍片的林作，在事件爆出後馬上表態與對方「割蓆」。 不過，日前吳家樂與鄧兆尊在其YouTube頻道中，就指林作是此事的軍師，更謂五索搵錯人，反而林作是今次事件的大贏家。
昨日（22日）林作在社交網發聲明，澄清自己並無與五索「夾新聞」， 他表示：「我忍無可忍了。多年來，我都是 Youtube 節目常被抽水的對象。沒辦法，講我流量就是高，我了解。我也接受大家對我持有的偏見和看法。畢竟，流量就是這樣來的，我接受遊戲規則。但主觀意見有言論自由保護，客觀事實則不允許捏造。」
林作續表示早前已經出過聲明，他沒有建議過五索爆料，沒有和記者夾過、沒有提供過任何資訊給記者們，甚至不同意一些關於小三的言論，「但這三位仁兄，卻在這個節目裡面至少四次提及整件事是我作為軍師策劃。我承認有和五索拍過搞笑短片 - 這是裕美和五索邀請的……但我沒有參與、沒有同意、更沒有策劃什麼爆料造流量計劃。我根本只是個陪跑，內情，我都不知道。可是幾位講到我係一手策劃，對我影響、傷害很大。」林作更表示和三位無仇無怨，接受他們的評論，但絕不接受捏造事實，他更要求把節目下架、為錯誤事實進行更正說明及作出道歉，並且給予他們48小時作回應，如果沒有回應就作出法律行動。最後，林作表示：「我懇求你們用用個腦袋：我會夠膽得罪富商嗎？尤其是本人認識對方的情況下。我會蠢成這樣嗎？」