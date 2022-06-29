林作被陳定幫批天生是非命格 裕美爆男友踩狗糞也不怕

林作一向都有唔少抽水「辣火頭」事件，繼嘲諷香港小姐質素收TVB律師信，日前公開用100萬港弊向陳凱琳細佬Derek發出驗父子DNA挑戰，成為城中熱話。原來，林作做出此等搏出位行為係源自於佢嘅命格？

林作女朋友裕美曾經喺楊詩敏（蝦頭）和連詩雅（Shiga）主持嘅YouTube節目《絲打圍爐》中，大談林作性格。裕美透露，只要林作見到自己有兩星期無新聞就會開始抑鬱，會問及：「點算？我依家唔紅啦」；裕美表示，早幾年林盛斌（Bob）介紹林作去搵陳定幫師傅算命，陳定幫指對方命格係是非命，一定要靠是非上位，林作如同覺醒一樣，不斷製造是非。

裕美讚林作品格好

其實林作曾接受媒體訪問時都分享過陳定幫對佢命格嘅睇法，指師傅話佢需要做嘅就係唔避忌是非，踩住上、食住上，就會有好好嘅生意成果。林作自己都覺得係真有其事，不過林媽媽就曾因林作多是非而提心吊膽，每日都驚畀人尋仇，經過一段時間先慢慢接受，亦變得會撩是鬥非。雖然林作愛製造是非，但裕美就向蝦頭和連詩雅表示林作對自己、愛犬和朋友都好好，例如試過一口答應裕美要求，借用空出嘅房間予裕美朋友暫住一至兩個月，又曾於裕美愛犬吐蛔蟲時，馬上開車接裕美帶同狗狗睇醫生。裕美更笑言，林作就算踩到裕美狗狗糞便都唔會發脾氣，同埋唔會喺侍應面前當自己皇帝，去到邊都同人講笑，認為呢種品格唔錯，覺得搵對象一定要搵品格好嘅。

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