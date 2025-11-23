林俊其台慶兜頭淋顏料 爆羅毓儀一個舉動令他非常感動

林俊其在《新聞女王2》扮演黃宗澤的下屬，他表示自己是第二季才加入，自己其中一個功能是幫黃宗澤保存他飲的牛奶，自封是「奶寶」。 提起他在台慶兜頭淋顏料，未幾又要火速在舞台上唱歌，他表示節目組在旁一早準備毛巾，更指這一幕是代表著每個人都有屬於自己的色彩，其實頗有意思。

羅毓儀一舉動觸動自己 羅毓儀日前受訪時，透露自己被林俊其的演出環節深受感動，「本身佢哋都係計劃淋完之後要上返台唱歌，自己其實見到都好想幫吓佢，好可惜我下一part就已經要上台」林俊其得知後說：「佢事前有問我有咩可以幫我準備，好可惜佢之後要即刻去下一個環節，但佢都有趁喺廣告時間喺門口等我，個下感覺係好窩心、好溫暖，忍唔住想喊。」 問到這股感動是怎樣的一回事，他指表演環節是講自己有無力感，無人可以支持自己，但獲張振朗鼓勵自己。「個下完晒之後，仲有好多情緒係度，之後一見到Yuki喺門口等我，個下真係好溫暖，覺得有個依靠，有佢支持住我。」