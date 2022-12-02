林子超香港電視史上首個「Drag Queen」演出大獲好評 奮力造演員夢：想畀觀眾知原來我可以咁百變

講起林子超（Andy）呢個名，好多人未必對佢有好多認識。不過佢喺TVB節目《全城一叮》以Drag Queen 打扮演出，相信好多人都睇過！早前喺《全城一叮》以Drag Queen 打扮跳舞嘅佢當時觀眾好評，帶嚟唔少迴響，之後更加有機會喺TVB台慶亮相再次演出。

首次挑戰 Drag Queen 挑戰自己嘅可能性

對於Andy喺《全城一叮》嘅演出，相信好多人都會好疑惑點解佢會揀一個咁前衛嘅演出，特別係喺TVB，甚至係香港呢個觀眾仍然相對保守嘅地方。Andy就直言其實佢本身預計觀眾嘅評價會係好壞參半。不過本住作為一個演員，一個表演藝術者嘅諗法，佢更加想話俾人知「林子超係可以咁百變」，要挑戰自己嘅可能性，挑戰喺香港電視史上未有人試過嘅演出。

當然，要挑戰新事物就一定要面對唔同嘅困難，更何況係Andy嘅Drag Queen演出要面對嘅唔單單係一個新嘗試，而係好多樣唔同嘅新嘗試，例如係服裝、指甲、化妝，就連跳舞方面同Andy以往跳開嘅舞都有唔同！為咗令表演每一個環節都盡善盡美，Andy喺每一步都落足心機，由化妝去到服飾佢都有份參與。佢更加為咗可以著高踭鞋行起上嚟更加有美感，特別去上堂學點樣著高踭鞋，落足心機注重每一個細節！

化妝、服裝都親力親為參與。

「透過每一個機會換下一個表演機會」

患有先天心臟病嘅Andy曾經仲做過開胸手術，不過佢依然繼續苦練跳舞。當被問到點解會有呢份堅持，佢嘅答案非常簡單：「因為鍾意，鍾意一樣嘢就唔會覺得係困難」。因為鍾意表演，佢可以克服病魔苦練跳舞；因為鍾意表演，佢可以突破自己，接受任何新嘅挑戰；因為鍾意表演，佢可以為咗一個表演用幾個鐘同朋友一齊製作舞衣，再不斷排練力求完美。佢知道唯一可以做嘅就係「透過每一個機會換下一個表演機會」。

Andy加入TVB嘅第一個角色係喺宮心計2深宮計飾演心狠手辣嘅太醫，當時都得到過迴響，不過演員嘅身份令佢只能被動等角色，所以好快又沉寂落嚟。或者就係咁，Andy更加知道作為表演藝術工作者同演員嘅唔容易，佢更加想「透過每一個機會換下一個表演機會」，所以更加知道想有人見到自己，就要諗辦法更加主動突出自己，所以先會有《全城一叮》嘅Drag Queen演出。

所幸嘅係，隨住近年觀眾口味嘅唔同以及演藝行業嘅革新，無論係TVB定ViuTV都開始嘗試做唔同嘅選秀同真人騷節目，例如ViuTV嘅《全民造星》、TVB嘅《聲夢傳奇》，甚至係《好聲好戲》、《香港小姐再競選》同埋《全城一叮》，俾機會同舞台一班仍然滿懷熱血嘅素人同藝人，等佢哋有更加多嘅機會將自己最好嘅一面展示畀觀眾，令表演藝術工作者呢個身分變得更加主動，只要你肯加倍努力去突出自己，觀眾就有更加大嘅機會見到。機會往往留畀肯努力而且肯創造嘅人！

林子超：透過每一個機會換下一個表演機會

「你叫我做咩都得，我冇底線㗎」

雖然Andy對於自己嘅表演細節一絲不苟，對妝造都有自己嘅意見。不過只要係為件事好，Andy都會肯去做「你叫我做咩都得，我冇底線㗎」，訪問當日攝影師提議佢試唔同嘅Pose，佢都會二話不說照做，好似係著住高踭鞋企上枱之類嘅高難度動作。如果唔係對表演有團火有熱誠，都好難會咁落力做！

林子超：你叫我做咩都得，我冇底線㗎。

繼續追尋演員夢 要畀觀眾見到「百變嘅林子超」

一個表演成功帶嚟迴響，Andy冇忘記自己嘅目標，現階段佢最想做嘅都係一名演員「現階段追尋緊演員夢想，今次只不過係用咗跳舞呢個媒界帶畀觀眾一啲訊息，想用演員嘅身份畀觀眾知道原來林子超呢個演員係可以咁百變」。

講到嚟緊最想挑戰嘅角色，Andy就話最想挑戰精神病患者，「如果可以經歷一個思想咁Complex（複雜）嘅角色，對人生可以有更大嘅體悟。同埋可以再一次將自己抽絲剝繭，睇吓腦內嘅細胞有邊啲嘢可以做到呢個角色，覺得會係個非常好嘅旅程」。正如Andy都提到，想做演員因為想Experience（體驗）唔同人嘅人生，呢啲經驗唔止可以令每個角色更有色彩，更加可以令演員對自己有更多嘅體會，造就佢哋成為一個更加唔同，有更多面向嘅人。