林宥嘉演唱會｜柳應廷獲偶像點名即興合唱 冇耳機清唱《眼色》贏呼歡掌聲(有片)

台灣歌手林宥嘉(Yoga Lin)於紅館舉行一連三場的《idol 2023世界巡迴演唱會香港站》，昨晚(29日)舉行第二場，相隔4年再在紅館開騷的宥嘉，深被觀眾熱情打動，更多次表示希望每年夏天都能來港開騷。當晚有不少藝人包括容祖兒、蔡卓妍(阿Sa)、梁釗峰、艾粒的Donald、馬天佑和MIRROR成員柳應廷(Jer)和李駿傑(Jeremy)等亦有到場支持。宥嘉更即興邀請本身是超級粉絲的Jer合唱，兩人在沒有耳機下清唱《眼色》，贏得全場掌聲。事後阿Jer在社交平台發文感謝林宥嘉給予機會，坦言被嚇壞了，「我不斷問自己係真的嗎…好像發夢一樣。」 林宥嘉向來特別愛錫香港粉絲，除了在香港站首度公開演唱《我不是神，我只是平凡卻直拗愛著你的人》和《白》兩首全新作品。此外，為求每晚給予觀眾驚喜，第二晚的歌單跟頭場略有調整， 首晚躺在地上唱《飛》，昨日則唱《完》，而首晚演唱會尾段，Yoga讓歌迷即場點唱，昨晚則在唱慢歌環節臨時加唱《心酸》。

追星天花板 在介紹嘉賓時，他自言很榮幸有天后級的容祖兒、阿Sa、星級造型師馬天佑等支持，又表示入行以來多得不少前輩照顧，特別提到有一位「弟弟」亦是座上客，大爆對方是自己的超級紛絲，並用廣東話介紹，「阿Jer，柳應廷」，他表示有朋友是Jer的工作人員，知道Jer是他的fans，台下的Jer猛力點頭，並擺心姿勢向宥嘉示愛，宥嘉再用廣東話公開問阿Jer，「你有冇諗過如果有一日可以同我合唱，你會揀唱邊首歌？」他強調Jer毫不知情，請他在工作人員遞上咪之前，自選合唱歌曲，又貼心地表示選當晚唱過的歌也可。Jer選了參加《全民造星2》時曾選唱的歌曲《眼色》，當他站起身準備唱時，緊張得摸頭頻呼OMG，不斷問真的嗎，手震震拎咪，兩人以靚聲清唱一小段，贏得全場歡呼拍掌。 其實Jer早前和Edan出席《死屍死時四十四》首映禮接受訪問時，曾表示希望在「ONE LOVE ASIA FESTIVAL 2023 馬來西亞站」音樂節，有機會與林宥嘉合唱，估不到不用遠飛大馬，在紅館已實現夢。繼去年在張敬軒演唱會做嘉賓，拿著CD取簽名後，今次追星追到獲偶像點名合唱，Jer可算是「追星天花板」。