林家棟暖男事件簿 陪契媽夏萍走最後一程 侍母至孝唔考慮結婚

星期日晚香港電影金像獎頒獎禮上，四哥謝賢憑《殺出個黃昏》榮獲香港電影金像獎最佳男主角，由電影嘅監製及編劇林家棟陪伴上台。家棟唔止只係扶實四哥，仲照顧得好周到，四哥致詞時多次想除口罩，但家棟都幫佢帶返，並解釋「人多，醫生叮囑最好唔好」。而四哥未有說話想講時，家棟亦幫手搞氣氛。

呢一幕令唔少網友為之動容，認為家楝近年對香港電影盡心盡力，唔收片酬拍《手捲煙》之外，原來仲好識照顧長輩。查實家楝多年來都有唔少暖男行徑，只係佢為人低調先冇咩人講，睇完應該會另眼相看！

為救小演員受傷入院

家棟上星期拍新片《潛行》一場槍戰戲時，要抱住一名小演員狂跑。由於現場滿布沙石，家棟唔小心跌親，但係為咗保護小演員而受傷，有傳曾經唔郁得，劇組要叫救護車將家棟送院觀察。事發日子只係金像獎前幾日，本來外界以為家棟要休養，點知佢抖夠就立即出席頒獎禮，夠晒尊重大會。

契媽夏萍彌留陪伴在側

家棟喺電視台時認識前輩夏萍（Apple姐），並上契成為契仔。家棟唔止掛個名，仲真係照顧契媽，2015年Apple姐跌親入院後，家棟安排契媽住老人院，經常探望之餘又約一班舊同事同Apple姐食飯，等佢感覺熱鬧氣氛。到契媽病重彌留之際，家棟同Apple姐另一契仔張國強都有陪伴在側，走完最後一程，並幫手打點後事。

為撐劉德華唔肯離巢

2001年，家棟因為電視台有小圈子而打算前途，其時因為萬梓良而認識劉德華，而華仔亦將離巢嘅家棟收歸旗下。不過華仔嘅公司後來因為官司而有麻煩，連帶家棟都受影響，但佢冇考慮走人，仲認為「做兄弟嘅，冇咩幫到手，撐下都得啩？」。

孝順阿媽冇諗過成家

家棟媽媽獨力湊大8個仔女，因此家棟好敬重媽咪，有時間就陪佢去旅行，就連結婚生仔都要過阿媽呢關。到近年家棟受訪時直情話幾姊弟得佢獨身，所以佢會負責照顧媽媽，冇諗過成家。

為長者發聲自資拍《殺出個黃昏》

今屆金像獎家棟一個人同多套作品有關連︰主演《智齒》、《手捲煙》入圍男主角，監製編劇四哥得獎作《殺出個黃昏》；多項提名嘅《梅艷芳》中家棟演梅姐唱片公司高層。家棟轉戰影圈20年，以監製身份催生多套本土味濃嘅小眾作品如《打擂台》、《死開啲啦》，而《殺出個黃昏》更加係家棟有份出錢。訪問時家棟提到由於《殺》起用前輩同新人，唔似有公司會投資，於是自己揞荷包，又認為回唔回本唔緊要，只係希望觀眾睇完會更加關心家中老人家。

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