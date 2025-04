林峯相隔九年的香港演唱會「GO WITH THE FLOW 林峯演唱會 LF LIVE IN HONG KONG 2025」,六場門票今日開賣,於一小時全部售罄,並宣布於5月28日終極加開尾場,場次加至共七場,為其歌唱生涯再刷新紀錄!林峯已先後五度站上紅館舞台開騷,繼2016年的「HEART ATTACK林峯演唱會」,時隔9年後的今天,「峯潮」更勝從前,還強勢舉行七場紅館個唱,現階段林峯正為演唱會練歌及排舞,務求透過四面台為觀眾帶來精彩的視聽享受。

GO WITH THE FLOW 林峯演唱會 LF LIVE IN HONG KONG 2025

日期|2025年5月22-28日

時間|8:15pm

地點|紅磡香港體育館

票價|$1080 / $880 / $680 / $480

加場門票4月17日早上10時起起城市售票網公開發售

(不設售票處及自助售票機售票)