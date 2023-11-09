林峯孖老婆撐枱腳慶祝周年紀念 張頴康霍啟剛偕妻慶祝結婚11年

林峯、張頴康、張達倫及霍啟剛先後在社交平台上載照片，慶祝結婚周年紀念，4人都不約而同在11月結婚。林峯於2019年與張馨月結婚，張達倫則於2016年與圈外女友共偕連理，而張頴康、霍啟剛同樣在2012年娶老婆。

4對夫妻一向予人恩愛感覺，來到結婚周年紀念日，他們都各自分享與太太慶祝的情況。林峯與張馨月去高級餐廳撐枱腳，並留言說︰「寒風雖起心卻暖，值此立冬之日共度結婚周年，願余生漫漫與你相伴。」從照片見到，他們身在上海。