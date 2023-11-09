林峯孖老婆撐枱腳慶祝周年紀念 張頴康霍啟剛偕妻慶祝結婚11年

林峯、張頴康、張達倫及霍啟剛先後在社交平台上載照片，慶祝結婚周年紀念，4人都不約而同在11月結婚。林峯於2019年與張馨月結婚，張達倫則於2016年與圈外女友共偕連理，而張頴康、霍啟剛同樣在2012年娶老婆。
4對夫妻一向予人恩愛感覺，來到結婚周年紀念日，他們都各自分享與太太慶祝的情況。林峯與張馨月去高級餐廳撐枱腳，並留言說︰「寒風雖起心卻暖，值此立冬之日共度結婚周年，願余生漫漫與你相伴。」從照片見到，他們身在上海。
由麥雅緻安排慶祝活動
張頴康同樣與太太麥雅緻到餐廳撐枱腳，並一齊看電影、食甜品。出名是「愛妻號」的張頴康亦藉機多謝太太，更自爆紀念日的活動全由太太安排。他說︰「我承認我係一個唔識浪漫嘅人，好慶幸我老婆冇介意過呢樣嘢，仲好願意同我一齊好平凡咁過生活！老婆，多謝你！回想返做咗40年人，跌跌碰碰撞過好多板，做錯過好多決定！原來唔緊要㗎，人生只要做啱一次決定就好足夠！呢個決定……..就係當年不顧一切都要娶到麥雅緻做我老婆！而我亦都好感激老婆當年決定嫁俾我！老婆，多謝你！我永遠愛你」
張達倫開工無法慶祝
霍啟剛則與郭晶晶則在私人戲院欣賞電影，他上載與郭晶晶手拖手的合照，留言表示簡單就是幸福。至於張達倫就因為要工作中度過，但他不忘上載當年的婚照，並表示會跟太太補祝紀念日。