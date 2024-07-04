林峯宣布9月澳門連開4場個唱 盼周秀娜開金口做嘉賓

林峯、周秀娜(娜姐)、容祖兒及沈月等今日(4日)到銅鑼灣出席品牌活動，眾人都以品牌早秋造型示人。提到《九龍城寨之圍城》香港及澳門的票房已過1.1億，林峯表示很開心，希望票房可以再有突破。娜姐替他們的團隊高興，並謂很開心導演拍出不一樣的林峯，自己亦希望未來遇到一部作品，令大家認識到不一樣的周秀娜。

9月澳門開騷計劃搞巡唱 林峯在活動上更宣布開騷消息，他表示現正跟唱片公司開會，將於9月在澳門舉行4場個場作熱身，其餘巡唱地點待定，他表示未來兩個月要為個唱做準備。他提到自己的作品《無傷大雅》便是由周秀娜擔任MV女主角，他希望屆時娜可以抽空來看演唱會。 問到娜姐會否上台做嘉賓，娜姐大感愕然，林峯更落足咀頭︰「大家有冇聽過娜姐唱歌？我俾兩個月時間你練！你多線發展嘅，去rap兩句啦！」娜姐就以自己愛做戲為由婉拒上台合唱，但可以講兩句。林峯繼續努力游說，並希望對方可以為他開金口。