林峯宣布9月澳門連開4場個唱 盼周秀娜開金口做嘉賓

林峯、周秀娜(娜姐)、容祖兒及沈月等今日(4日)到銅鑼灣出席品牌活動，眾人都以品牌早秋造型示人。提到《九龍城寨之圍城》香港及澳門的票房已過1.1億，林峯表示很開心，希望票房可以再有突破。娜姐替他們的團隊高興，並謂很開心導演拍出不一樣的林峯，自己亦希望未來遇到一部作品，令大家認識到不一樣的周秀娜。
9月澳門開騷計劃搞巡唱
林峯在活動上更宣布開騷消息，他表示現正跟唱片公司開會，將於9月在澳門舉行4場個場作熱身，其餘巡唱地點待定，他表示未來兩個月要為個唱做準備。他提到自己的作品《無傷大雅》便是由周秀娜擔任MV女主角，他希望屆時娜可以抽空來看演唱會。
問到娜姐會否上台做嘉賓，娜姐大感愕然，林峯更落足咀頭︰「大家有冇聽過娜姐唱歌？我俾兩個月時間你練！你多線發展嘅，去rap兩句啦！」娜姐就以自己愛做戲為由婉拒上台合唱，但可以講兩句。林峯繼續努力游說，並希望對方可以為他開金口。
香港個唱要明年
至於會不會在香港舉行個唱，他表示最快要明年中，坦言紅館檔期很密，但仍要跟唱片公司商量是先搞巡唱先，還是在香港舉行先再巡迴。他表示主題已定好，稍後會公布，並謂歌單可以場場不同，更可以由fans點唱。他稱仍會製作不同新歌，將與不同音樂人合作，做些新嘗試。
娜姐仍係單身
周秀娜的感情一直未有著落，問到有沒有新進展時，她表示仍然等緊大家介紹合適的「猛男」，林峯就指自己身邊的人跟娜姐都是認識。娜姐表示沒有特別去想感情事，問到她的擇偶條件，她表示很難介定，怕說出來之後，自己日後的對象跟擇偶條件完全不同。林峯在旁表示認同，並認為二人交往最重要是交出真心。