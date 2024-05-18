林峯從「亞太區男歌星」到九龍城寨之圍城演技蛻變 負評中成長

林峯入行4年獲「飛躍進步」獎 力捧做男一 2003年，他在《律政新人王》演繹重情義律師樂斌，受到好評，更憑讓劇獲得2003年度萬千星輝頒獎典禮的「飛躍進步男藝員」獎。 之後，林峯成為力捧小生，《大唐雙龍傳》（2004）、《女人唔易做》（2006）等都擔任男主角，其演技亦備受肯定。

林峯2007年做歌手 09年獲頒「亞太區最受歡迎男歌星」惹風波

說回他的音樂發展，雖然2007年才正式加入香港樂壇，但成績十分標青，兩年後已首次踏足紅館開個人演唱會。 而且，他的唱片大賣，不少歌曲都成為高踞流行榜榜首。歷年來，在本地多個樂壇頒獎禮上，獲得不少獎項，當中包括三度獲得「IFPI香港唱片銷量大獎－全年最高銷量本地男歌手」、「十大勁歌金曲頒獎典禮」蟬聯「最受歡迎男歌星」、兩度獲得「十大中文金曲優秀流行歌手大獎」等。 2009年，林峯獲頒「亞太區最受歡迎男歌星」，想不到卻引來議論紛紛，負評不絕。林峯曾受訪表示，當時曾經要求頒獎單位不要頒給他，因人們覺得他有後台才有獎，令他很介意。 不過，他數年後回望過去，覺得一切已成過去，一切都視作為人生的經歷和養份。能夠坦然面對，跨過難關，他的心理質素是不斷地進步中。