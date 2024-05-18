林峯從「亞太區男歌星」到九龍城寨之圍城演技蛻變 負評中成長

電影《九龍城寨之圍城》近期掀起熱話，上映9日（截至5月9日）衝破3,000萬票房（截至5月15日為4500萬）。片中，飾演「城寨四少」陳洛軍的林峯，表現亮眼，被讚演技脫胎換骨。
林峯由昔日的電視台小生、最受歡迎男歌手，到今次憑《九龍城寨之圍城》成為代表作，當中遇過不少艱難時刻，飽受批評，但他都視作為成長的經歷和養份。
文章出處：「當代中國」網站
林峯20歲出道做演員 憑《尋秦記》贏政一角冒出頭
林峯原名林匯文，生於福建廈門，兩歲時隨家人到香港定居。他年少時曾師從多位內地高音歌唱家及香港音樂老師學習唱歌，而林峯讀大學時亦是副修音樂，可見他對音樂的興趣甚濃。
不過，林峯並非以歌星身份出道，而是先在1999年加入無綫電視做演員。當時20歲的他，做了兩年茄哩菲，之後很幸運地被選中參演劇集《美味情緣》，開始擔任戲份較重的角色。
2000年，林峯在重頭劇《尋秦記》飾演秦始皇贏政，由無賴小子演到霸氣君王，令觀眾留下深刻印象。
林峯入行4年獲「飛躍進步」獎 力捧做男一
2003年，他在《律政新人王》演繹重情義律師樂斌，受到好評，更憑讓劇獲得2003年度萬千星輝頒獎典禮的「飛躍進步男藝員」獎。
之後，林峯成為力捧小生，《大唐雙龍傳》（2004）、《女人唔易做》（2006）等都擔任男主角，其演技亦備受肯定。
林峯《家好月圓》「管家仔」夠討好 《使徒行者》與佘詩曼愛得轟烈
要數林峯的電視劇代表作，2008年《溏心風暴之家好月圓》中善良的「管家仔」便是其一，他憑該角色奪得萬千星輝頒獎典禮「我最喜愛的電視男角色」。
還有是2014年林峯和佘詩曼合作的《使徒行者》，他飾演的爆Seed和阿佘的「釘姐」，愛得轟烈，有情有義，令很多觀眾都難以忘懷。
而拍畢《使徒行者》後，林峯亦離開了電視台，全程投入拍電影和音樂事業。
在演員工作上，他坦言在劇集中很多題材和角色類型已嘗試過，因此期待在電影上可參演更多變化、未演繹過的角色，有更大的發揮空間。
林峯2007年做歌手 09年獲頒「亞太區最受歡迎男歌星」惹風波
說回他的音樂發展，雖然2007年才正式加入香港樂壇，但成績十分標青，兩年後已首次踏足紅館開個人演唱會。
而且，他的唱片大賣，不少歌曲都成為高踞流行榜榜首。歷年來，在本地多個樂壇頒獎禮上，獲得不少獎項，當中包括三度獲得「IFPI香港唱片銷量大獎－全年最高銷量本地男歌手」、「十大勁歌金曲頒獎典禮」蟬聯「最受歡迎男歌星」、兩度獲得「十大中文金曲優秀流行歌手大獎」等。
2009年，林峯獲頒「亞太區最受歡迎男歌星」，想不到卻引來議論紛紛，負評不絕。林峯曾受訪表示，當時曾經要求頒獎單位不要頒給他，因人們覺得他有後台才有獎，令他很介意。
不過，他數年後回望過去，覺得一切已成過去，一切都視作為人生的經歷和養份。能夠坦然面對，跨過難關，他的心理質素是不斷地進步中。
林峯闖影圈棄忠從奸 《九龍城寨之圍城》拚搏演出贏掌聲
直至2016年，林峯逐漸淡出香港樂壇，在音樂上先停一停，轉而集中做好演員工作。2019 年《P風暴》的兇殘富二代、2022 年《神探大戰》中的O記總督察，但實則屠夫案及魔警案真兇，都是以往林峯未曾在電視劇中演過的反派角色，令他過足戲癮。
今次林峯在《九龍城寨之圍城》中的角色，同樣令人眼前一亮。大量的打鬥場面，都是他由零開始重新學習的，未開拍前的訓練，掌握出拳的力度、方法等等，展現充滿真實感和爆發力。
演技蛻變的林峯，改變了很多人對他過往賣Chok的印象，期待他未來有更多出色的作品，為香港影圈繼續貢獻力量，發光發熱。