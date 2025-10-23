林峯新廣告大玩回憶殺 難忘拍《溏心風暴》跟鍾嘉欣日日開工

日前流出的林峯《尋秦記》片段，引起網民競猜所為何事，原來係林峯以「寡人」造型拍攝港鐵新一輯新鐵路廣告《尋．未來記》。今次是林峯時隔二十四年再以霸氣「寡人」現身幕前，於片中沿港鐵各大重點項目穿梭現在與未來，預告片連同一連兩集正片接力推出，粉絲們終於再有「等劇播」同「追劇」的感覺。林峯稱今次飾演寡人穿越時空，令他重溫昔日搭港鐵返學的情懷。談到未來的古洞站，他表示對古洞並不陌生，因為該地方屬古裝拍攝勝地，自己亦沒想過古洞站會出現。

除了經典劇集《尋秦記》「寡人」同埋《溏心風暴》經典CP拍檔鍾嘉欣以「常在心」造型登場引起劇迷回憶之外，港鐵今次更大玩港人集體回憶，召喚已經變成大隻仔的「打波先黎落雨的四眼仔」鄭仲軒Eric聯同林峯合演經典橋段，重現當年情人節在花墟一人買兩紥花的「花先生」，將集體回憶以創意延續，再創新經典，同時融入廣告橋段當中，成功將未來鐵路發展願景以莊諧並重方式展現，得到全網觀眾一致好評 ! 鍾嘉欣在廣告中手推嬰兒車呼喚「管家佬」林峯，延續劇集傳奇級別數日子橋段「有咗仔仔嘅第300日，晴」作開首對白，將《溏心風暴》兩輯經典角色crossover，為一眾港劇迷送上經典情侶角色平行時空的終極大結局，重燃大家對這他們的熱愛。

今次港鐵一手撮合林峯同鍾嘉欣以經典CP組合同場出現，兩位都覺得好神奇、好感動！林峯回想起當時拍《溏心風暴》第一輯時，以為自己是客串性質，自己從沒想過拍的場口愈來愈多。他說︰「未試過一個角色淨係負責拍拖，果陣日日都係同嘉欣一齊開工，點知拍拍下越嚟越多場口！但其實都好開心嘅，因為可以創造咗令觀眾記得嘅角色！」 久未與林峯合作拍劇的鍾嘉欣，一見到管家佬的經典格仔恤，昔日回憶即時湧上心頭：「嗰陣嘅《溏心》系列對我哋嚟講，事業上真係幫咗好多。所以到依家廿年後，都仲可以走返埋一齊，拍返一個好似續集咁樣嘅廣告，感覺都好奇妙！其實我19歲嚟香港嘅時候，已經開始搭港鐵，因為我覺得好方便，可以好清楚知道幾多點會到目的地。同埋我鍾意周圍睇唔同階層嘅人，觀察佢性格、心態呀、佢哋做嘅嘢。所以輕輕五分鐘，我自己摸索、學到好多嘢！」