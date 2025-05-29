林峯演唱會2025｜七場紅館騷落幕 網民呼喚「失蹤人口」徐子珊咁樣回應

林峯（阿峯）一連七晚假紅館舉行《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會LF LIVE IN HONG KONG 2025》尾場演唱會於昨晚（28日）圓滿落幕。阿峯騷後接受訪問大談老闆古天樂擔任個唱嘉賓，一起合唱《天命最高》和《今期流行》的感受，他表示：「我覺得好威囉，真係好多謝古老闆。我哋嘅演唱會dancer都估唔到可以喺台上跳《今期流行》，我哋個Band都好開心，竟然可以彈到《天命最高》，所以我覺得係完咗大家嘅夢。」他指自己並沒有說服古天樂唱歌，並笑言：「我哋自己人嚟㗎嘛！」被問到是否有教古天樂跳舞，他表示：「唔使啦！佢係前輩嚟㗎！」

提到為什麼會挑選歌曲《天命最高》，他表示：「我相信大家都講咗呢個都市傳說好耐，老闆都講咗好快同大家見面。希望真係喚起大家嘅集體回憶。」講到古天樂在舞台上分享電影《尋秦記》會在元旦上映，他表示：「老闆都講咗好快會同大家見面，我哋都搞咗五年，希望尋秦記可以喚醒返大家嘅集體回憶，到時希望大家去電影院支持。」講到有網民認為演唱會其中一幕跳舞環節，恍如「同張凳做愛」，他直言：「真係多謝佢喺台上講咗咁多都市傳說，因為我自己鍾意跳舞，我唔係話跳得好叻，我同排舞師溝通唔一定跳舞要密集式好忙碌，最緊要有標誌性，如果有人記得我覺得係成功咗。」他指於凳上跳舞的環節要非常有技巧，並表示：「我以前係泳隊嘅，其實如果識得游蝶式的話，我覺得其實唔係咁難。」至於女兒今天也親臨現場觀看演唱會，當看到鏡頭的時候也大方揮手，他表示：「佢唔怕陌生，佢可以自己講兩個鐘嘢。」提到有否留意最近有報道指粉絲的鏡頭於演唱會進行期間被偷走，他直言：「有，呢一個又係好個別嘅例子。唔係淨係睇演唱會平時生活中都要小心保管自己嘅財物。」

被問到佘詩曼於演唱會的大螢幕驚喜現身扮「Man姐」報天氣有人竟投訴紅館播假新聞，他說：「如果真係咁講的話，咁Man姐日日播嗰套劇係咪真係俾人投訴？我覺得大家好有創意，咁都有得投訴，證明大家有留意。」至於好友伍允龍日前親自撐場支持，並且大方承認新戀情，他說：「我支持佢，兄弟當然要幫手鑒定，最緊要佢開心。」提到今次演唱會鍾嘉欣有份擔任歌唱嘉賓，他坦言：「10幾年冇見面啦！見到網上嘅平台好多觀眾都話想睇我哋合體，所以都係我哋考慮嘅一部份。」他指鍾嘉欣現時雖然育有三個小朋友，不過樣貌也沒有改變。

提到有不少網民相當懷念當年徐子珊也有擔任歌唱嘉賓一起跳唱《Let's Get Wet》，他說：「真係失蹤人口，大家都唔知佢去咗邊，我同吳卓羲都唔知佢去咗邊。」