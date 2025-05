林峯演唱會2025｜七場紅館騷落幕 網民呼喚「失蹤人口」徐子珊咁樣回應

林峯(阿峯)一連七晚假紅館舉行《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會LF LIVE IN HONG KONG 2025》尾場演唱會於昨晚(28日)圓滿落幕。阿峯騷後接受訪問大談老闆古天樂擔任個唱嘉賓,一起合唱《天命最高》和《今期流行》的感受,他表示:「我覺得好威囉,真係好多謝古老闆。我哋嘅演唱會dancer都估唔到可以喺台上跳《今期流行》,我哋個Band都好開心,竟然可以彈到《天命最高》,所以我覺得係完咗大家嘅夢。」他指自己並沒有說服古天樂唱歌,並笑言:「我哋自己人嚟㗎嘛!」被問到是否有教古天樂跳舞,他表示:「唔使啦!佢係前輩嚟㗎!」