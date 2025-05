林峯一連七場《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會LF LIVE IN HONG KONG 2025》於紅館正式開鑼。這亦是他相隔9年再度踏上紅館舞台。演唱會於晚上8時34分開始,今次他以金髮示人,大唱《愛在記憶中找你》、《CHOK》、《愛不疚》、《幼稚完》,《如果時間來到》、《反話》等金曲,同門的周秀娜更為七場演唱會擔任特別嘉賓,拍住林峯一齊「Let’s Get Wet」!

昨晚(22日)首場演唱會順利結束,林峯於下午開騷前偕大隊進行拜神儀式,祈求演出順利,適逢當天是娜姐生日,阿峯於後台為她準備了生日蛋糕送上驚喜,切完蛋糕,壽星女興奮表示:「多謝林峯,我生日正日可以企喺紅館舞台上面過生日,多謝!」使娜姐度過一個難忘又充實的40歲生日。