林峯(阿峯)一連七晚假紅館舉行《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會LF LIVE IN HONG KONG 2025》尾場演唱會於昨晚(28日)圓滿落幕,周秀娜在過去阿峯的七晚演唱會也有份擔任歌唱嘉賓一起跳唱《Let's Get Wet》。