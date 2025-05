林峯演唱會2025｜孖古天樂唱《天命最高》宣布《尋秦記》2026年元旦上映

林峯一連七晚假紅館舉行《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會LF LIVE IN HONG KONG 2025》,今日來到最後一晚演出。古天樂擔任嘉賓,他特別穿上全黑的服裝,予人感覺像《美國隊長》的造型,並與林峯合唱《尋秦記》主題曲《天命最高》及《今期流行》。二人唱完之後,便宣布電影版《尋秦記》於元旦上映。