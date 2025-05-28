林峯演唱會2025｜孖古天樂唱《天命最高》宣布《尋秦記》2026年元旦上映

林峯一連七晚假紅館舉行《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會LF LIVE IN HONG KONG 2025》，今日來到最後一晚演出。古天樂擔任嘉賓，他特別穿上全黑的服裝，予人感覺像《美國隊長》的造型，並與林峯合唱《尋秦記》主題曲《天命最高》及《今期流行》。二人唱完之後，便宣布電影版《尋秦記》於元旦上映。

古天樂唱完歌之後，立即向林峯下跪並謂︰「大王，唔好意思，項太傅嚟遲咗！因為我坐咗個時光機，去咗2015年，我終於返到嚟搵到你。大王，點解你變咗咁嘅樣。」林峯就表示「我已經融入咗現代社會。(古︰你啲頭髮咁嘅色？)潮吖嘛，同埋我改咗名，唔係叫嬴政，叫林峯。」古天樂隨即笑謂「好彩唔係叫『淋病』啫！」之後林峯就表示很多人問他關於一個都市傳說，「問項少龍幾時再係大銀幕出現？」

古天樂聞言說︰「我返咗嚟啦！今年元旦會播啦！」林峯即叫大家要去戲院支持，全場起鬨。古天樂其後再說︰「好開心，做老闆做到要做壓軸嘉賓，唉！我收到好多你演唱會傳聞，包括林峯對張凳做嗰個動作，東方昇都學緊你，你幾成功呀！第二件事係你啲激光射爆咗相機鏡頭，影唔到相。」林峯笑言沒有這件事，但就解釋激光有一個安全限制，呼籲大家要注意安全。

張繼聰幫口宣傳

古天樂表示有傳聞稱觀眾多數看林峯的背脊較多，於是他拉住林峯走到台的四面，著觀眾可以拍照，現場觀眾更大叫「除衫」。有觀眾更舉起字條要求古天樂「表凳」，令全場大笑起來。古天樂更走到張繼聰面前，把咪交給他，張繼聰說︰「元旦記得睇《尋秦記》，演員卡士好強勁，唔好講邊個，比番你，『香港隊長』。」古天樂指張繼聰在片中是他的徒弟之一。

古天樂今日的造型可說是為了宣傳電影版《尋秦記》，看上去亦令人不禁聯想起《明日戰記》。翻看網上流出的《尋秦記》劇照，古天樂曾穿上類似的衣服，相信他在片中將以這身衣服穿越時空。