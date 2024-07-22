林峯澳門演唱會｜邀《城寨》兄弟過大海睇Show 畏高爬搭自嘲似Chok泥鯭

林峯相隔5年再度舉行個人演唱會，鐵定9月7至8日及14至15日於澳門舉行《LOVE FLOWS林峯澳門演唱會》。憑《九龍城寨之圍城》陳洛軍的破格演出，人氣爆燈， 昨日，林峯在社交平台率先發布演唱會Teaser，短短十多秒已令大批洛軍Fans大呼期待，他已計劃招待城寨兄弟與拍檔過大海睇Show。至於會否把演唱會帶到香港，林峯透露：「我哋都籌備緊，要睇場地可唔可以配合到，當然我都希望可以。」

逾30度高溫戶外拍宣傳照

林峯每次演唱會均大玩不同元素，過往分別以「水」、「火」、「光」、「時間」等作主題，自2009年首次踏上紅館舞台，6年內先後舉行5個不同主題的個唱，今次標榜「風」之元素，靠風的流動性來展示林峯不同面向，「因為我覺得，風似無形但又有『型』，其實可以令整個舞台上嘅創作更加無界限，我哋可以在舞台上以『風』展現出相關嘅舞台效果同埋畫面。」林峯自言每次開個唱，跟團隊至少開會10次或以上，希望圍繞著主題，從視覺效果上震撼每一位入場觀眾，帶出全新視聽享受。

林峯早前在戶外及室內拍攝演唱會海報及宣傳照，以清新造型帥氣登場。開工當天氣溫逾30度，自言畏高的林峯要爬上戶外搭建高台拍攝，攝製團隊大汗叠細汗，還一直有專人用魚絲在背後拉起他身上衣帶，營造出懸空的飄逸效果，阿峯都不禁形容：「好似Chok泥鯭咁！」